Criminoso ameaça passageiros e coloca fogo em ônibus do Transcol na Serra

Incêndio em ônibus do Sistema Transcol, em Nova Carapina, Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado entre o final da madrugada e início da manhã desta terça-feira (12), em Nova Carapina II, na Serra Grande Vitória . Por conta do incêndio, a circulação de coletivos ficou interrompida no bairro, mas retornou por volta das 7h, sob escolta da Polícia Militar.

Conforme apuração da TV Gazeta, o ônibus incendiado faz a linha 824, que sai do Terminal de Laranjeiras e circula pelo bairro. De acordo com o motorista do coletivo, cerca de 40 passageiros estavam no veículo e, por volta das 5h20, um criminoso entrou com um galão de combustível, fez ameaças, pediu para as pessoas saírem e ateou fogo no ônibus.

A informação dada pela Polícia Militar no local à reportagem da TV Gazeta é de que a noite no bairro foi tranquila, não havendo ocorrências relacionadas à morte violenta ou troca de tiros.

O QUE DIZ O GVBUS

O GVBus enviou nota afirmando que a empresa responsável pelo coletivo informou haver aproximadamente 40 passageiros no veículo momentos antes de o ônibus ser incendiado. Alegou ainda que ninguém ficou ferido.

"O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o ônibus ficou completamente destruído. Um boletim de ocorrência foi registrado no local", afirmou.

"O GVBus ressalta, por sua vez, que, entre 2020 e 2022, foram incendiados 24 ônibus por iniciativa de criminosos, 8 deles somente neste ano. Os prejuízos, que giram em torno de R$ 580 mil em média por veículo incendiado (valor médio de um novo), recaem em todo o sistema, especialmente nas empresas de ônibus, mas também na população. Destacamos que, embora os Consórcios possuam veículos reservas para garantir a operação, a destruição de um coletivo gera transtornos, já que um ônibus novo demora em média três meses para ser fabricado, além do período dos trâmites legais para que ele entre em circulação", finalizou a nota.

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado na manhã desta terça-feira (12), para ocorrência de incêndio em coletivo no bairro Nova Carapina II, Serra. "O solicitante informou que um indivíduo teria colocado os passageiros para fora do ônibus e ateado fogo. Uma equipe foi encaminhada e, no local, constatou que as chamas haviam tomado todo o ônibus", destacou.