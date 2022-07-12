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Droga

Frascos de 'respingo de solda' são apreendidos com adolescentes em Guaçuí

Segundo a Polícia Militar, entorpecente é utilizado em festas e é mais agressivo do que o “lança-perfume"; um celular com restrição de furto foi recuperado
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 jul 2022 às 21:46

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 21:46

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos com fracos de respingo de solda e outros entorpecentes na noite da última sexta-feira (8), no Centro de Guaçuí, no Sul do Estado. O produto químico, segundo a Polícia Militar, é muito mais agressivo do que o “lança-perfume”.
Segundo as informações divulgadas pelo Terceiro Batalhão da PM, a apreensão dos menores foi realizada após denúncias. “Os militares souberam que, durante eventos em um bar na Avenida Espírito Santo, suspeitos ficavam perto do estabelecimento para comercializar entorpecentes."
Adolescentes são apreendidos em Guaçuí com fracos de respingo de solda
Drogas, fracos de respingo de solda e dinheiro foram encontrados com os adolescentes Crédito: Divulgação \ 3° BPMES
No local, os policiais viram dois indivíduos em atitude suspeita. Na abordagem ao primeiro adolescente, a equipe encontrou dentro de uma pochete: três frascos de respingo de solda, uma bucha de maconha, R$ 325 em notas trocadas e R$ 4,60 em moedas. Além disso, próximo ao jovem, foi achada uma sacola com outros nove vidros de respingo de solda.
Já com o segundo suspeito foram localizados no bolso dele: dois frascos de respingo de solda, uma bucha de maconha, R$ 20 em notas trocadas e R$ 2,50 em moedas. “Durante a ação, a cadela Alga realizou buscas pela avenida, em área aberta, porém nenhum outro material foi localizado”, disse a PM.

RESPINGO DE SOLDA

Em nota, o Terceiro Batalhão da Polícia Militar explicou que respingo de solda é um “produto químico líquido destinado a serviços de solda e que vem sendo utilizado como droga nas festas, seja misturado em bebidas ou inalado, mas com poder muito mais agressivo do que o ‘lança-perfume’”.
Ainda de acordo com a PM, os adolescentes foram apreendidos e encaminhados, acompanhados dos responsáveis, à Delegacia Regional de Alegre, onde o material foi entregue. Um deles estava de liberdade assistida e não poderia ter se envolvido com atos ilícitos, sendo obrigado a voltar às 22h para casa.
Durante a confecção da ocorrência, foi constatado que um celular, que estava com um dos adolescentes, apresentava restrição de furto do dia 2 de maio deste ano, sendo apreendido. A Polícia Civil foi demandada e, assim que houver um retorno, este texto será atualizado.

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