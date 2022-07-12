Suspeitos capotam com carro roubado durante perseguição na Serra

Semáforo derrubado por suspeitos em fuga na Serra. Crédito: Archimedis Patrício

Dois suspeitos entraram em confronto com policiais militares e capotaram com um carro roubado, na noite desta segunda-feira (11), no Portal de Jacaraípe, na Serra , na Grande Vitória

Moradores contaram que ouviram vários disparos durante a perseguição e que, quem passava pelo local, teve que se esconder dos tiros. "Escutamos um barulho e todo mundo correu. Ainda bem que correu do lado contrário, não foi do nosso lado. Ficamos um pouco mais tranquilos por causa disso. Foi um susto muito grande. Dá medo mesmo", disse um morador que pediu para não ser identificado.

De acordo com a Polícia Militar , o acidente aconteceu na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, perto da entrada de Vila Nova de Colares.

O carro foi roubado no Parque Residencial Laranjeiras. A perseguição teve início cerca de 1,5 quilômetro depois, em Alterosas, onde os homens foram vistos pelos PMs. Os suspeitos seguiam em alta velocidade, no sentido Terminal de Jacaraípe, quando o veículo capotou, bateu na grade que protege a ciclovia no canteiro central e ainda derrubou um semáforo.

Depois do acidente, a dupla correu para uma mata e não foi localizada.

A Guarda Municipal da Serra precisou interditar parcialmente o trânsito para a retirada do semáforo e limpeza da pista.

A Avenida Talma Rodrigues Ribeiro é uma das mais movimentadas da região e moradores ficaram muito assustados com tudo que viram. "Foi muito difícil, assustador. Estamos muito assustados com a violência aqui perto de Vila Nova de Colares, tá cada vez pior", disse um morador.