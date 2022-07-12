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Em São Torquato

Homem é flagrado com mais de 30 tabletes de maconha dentro de carro em Vila Velha

A Polícia Militar chegou até o suspeito por meio de uma denúncia
Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

12 jul 2022 às 12:48

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 12:48

Tabletes de maconha foram encontrados em carro após denúncia.
Tabletes de maconha foram encontrados em carro após denúncia. Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após policiais militares encontrarem 37 tabletes de maconha dentro de um carro, nesta terça-feira (12), no bairro São Torquato, em Vila Velha, na Grande Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram até o suspeito através de uma denúncia, que indicava que um indivíduo, em um veículo cinza, transportava um carregamento de entorpecentes.
Por meio da informação, os policiais militares conseguiram abordar o veículo e encontrar o material. O condutor foi detido e encaminhado para a delegacia, e a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.
Os tabletes de maconha foram apreendidos e a quantidade total (quilos) de entorpecentes ainda estava sendo contabilizada no final da manhã desta terça-feira (12).

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