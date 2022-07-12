Adolescentes são apreendidos arrombando quiosque de Marataízes

Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos na madrugada desta terça-feira (12), no bairro Cidade Nova, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, arrombando quiosques na Avenida Beira Mar. A Guarda Civil Municipal apreendeu a dupla e levou para a delegacia. Eles estavam com uma arma falsa, cartões e uma televisão.
Segundo a guarda, a ação dos adolescentes foi flagrada por câmeras de videomonitoramento da Prefeitura. Uma viatura foi até a praia da Cidade Nova e os agentes viram os dois tentando arrombar um quiosque. Outro estabelecimento na orla havia sido invadido anteriormente.
Além da arma falsa, com eles foram apreendidos cartões de crédito, uma televisão 32 polegadas, um relógio e uma pequena quantia em dinheiro. Todo o material foi recolhido e levado para a delegacia de plantão em Itapemirim.
A reportagem de A Gazeta fez contato com a Polícia Civil, para saber qual procedimento foi tomado quanto aos adolescentes, porém não houve retorno até o momento.