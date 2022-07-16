Suspeitos de furtar R$80 mil em ouro são presos em São Gabriel da Palha

Suspeitos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte. Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca nos bairros Aimorés e Santa Helena.

Um dos homens foi preso em uma casa, e o outro acabou sendo capturado durante uma tentativa de fuga. Houve a apreensão dos celulares de suspeitos, assim como de familiares.

As equipes não localizaram o material furtado, mas apreenderam celulares, além da camiseta e da motocicleta supostamente utilizadas no crime. Eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.

RELEMBRE O CASO

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu quando as vítimas saíram para um passeio em uma cavalgada durante à tarde. Quando voltaram, à noite, perceberam que havia algo de errado.

O marido relatou ter notado um banco encostado na parede e também marcas de pés. Em seguida, percebeu que uma das portas estava arrombada. Logo, ele e a esposa imaginaram que o material em ouro poderia ter sido levado.

Quando a esposa abriu a gaveta, o ouro não estava mais ali. De acordo com ela, a quantidade aproximada era avaliada em cerca R$ 80 mil, com possibilidade de revenda de até R$ 150 mil. Ela não soube dizer era o peso do material que tinha.

A gaveta estava trancada e quem efetuou o roubo utilizou ferramentas para abri-la. Também foi furtado cerca de R$ 1 mil em espécie.