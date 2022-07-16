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Vitória e Vila Velha

Polícia apreende fuzis em operações de combate ao tráfico na Grande Vitória

As ações ocorreram na noite desta sexta-feira (15); na Capital, a arma de grosso calibre foi apreendida no Morro da Garrafa. Na outra ação, a arma encontrada era falsa, mas a serviço do crime. Diversos tipos drogas também foram apreendidos
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

16 jul 2022 às 13:42

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 13:42

Vitória
Um fuzil, mais de mil pinos de cocaína, 16 quilos de maconha e ainda ecstasy foram apreendidos no Morro da Garrafa Crédito: Archimedes Patrício/TV Gazeta
Um fuzil de grosso calibre, mais de mil pinos de cocaína, pedras de crack e muito material para embalar drogas foram apreendidos em uma operação policial que contou como capacitação de novos militares que atuam com o auxílio de cães farejadores, realizada na noite desta sexta-feira (15), no Morro da Garrafa, em Vitória. Três pessoas também foram detidas e levadas ao DPJ da capital capixaba. Os entorpecentes estavam escondidos em três residências na parte alta da região.
De acordo com a reportagem da TV Gazeta, só de maconha foram encontrados 16 quilos da droga, centenas de comprimidos de ecstasy e cerca de 1,3 mil pinos de cocaína prontos para serem vendidos. Além dos entorpecentes, rádios comunicadores, balança de precisão, munições diversas e dinheiro em espécie também foram recolhidos.
Um dos suspeitos, de 25 anos, tentou fugir da abordagem policial se escondendo em um bar, porém foi localizado minutos depois pelos agentes.
Ao todo, foram cerca de três horas de operação, que contou com 30 militares e oito cães farejadores. As rotas de fuga do Morro da Garrafa foram cercadas para impedir a saída de suspeitos. Drones chegaram a ser utilizados para o monitoramento dos criminosos. Os nomes dos detidos não foram divulgados.

VILA VELHA

Situação semelhante ocorreu do outro lado da Terceira Ponte. Através de uma denúncia anônima, a Guarda Municipal de Vila Velha também apreendeu um fuzil, porém a arma era falsa. Além do armamento, pinos de cocaína também estavam escondidos no forro de uma casa de luxo no bairro Praia da Costa.
Vila Velha
O fuzil falso estava escondido no forro de uma casa de luxo na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Archimedes Patrício/TV Gazeta
O imóvel, segundo os agentes, está à venda, mas era utilizado por traficantes como esconderijo para entorpecentes. Um homem de 25 anos, caseiro da residência, foi levado para a Delegacia de Vila Velha. Ele mora em outra casa que fica nos fundos do imóvel onde o material estava escondido.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

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