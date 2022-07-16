Três homens são assassinados a tiros no Norte do ES

O fim de semana começou violento no Norte do Estado. Um homem de 31 anos foi morto a tiros no bairro Aviso, em Linhares, na madrugada de hoje(16). Segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito foi detido até o momento.

O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares investiga o caso.

Homem é assassinado em Sooretama, Norte do Estado Crédito: Foto do Leitor

Por volta das 4h50 da manhã de sábado, um outro homicídio foi registrado, desta vez, em Sooretama.

Populares acionaram a Polícia Militar depois de ouvirem disparos de arma de fogo e verem um homem caído no meio da rua no bairro Salvador. A PM foi até o local e constatou o óbito da vítima.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima também foi encaminhado para o SML de Linhares, até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama.

HOMICÍDIO EM PINHEIROS

Na noite de sexta-feira (15), um jovem identificado como Geovani da Cruz dos Santos foi morto a tiros em Pinheiros. A Polícia Militar disse que a vítima foi socorrida para o hospital da cidade, mas já deu entrada sem vida.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros. Até o momento nenhum suspeito foi detido.

Quem puder ajudar a Polícia com informações pode ligar para o Disque-Denúncia 181 e também pela internet, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.