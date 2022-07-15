Quadrilha suspeita de furtar lojas em cidades do Noroeste do ES é presa

Oito suspeitos de integrarem uma quadrilha que cometeu uma série de furtos em municípios da região Noroeste do Espírito Santo, foram detidos pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (15), em Baixo Guandu . São dois adolescentes, quatro homens e duas mulheres, sendo que uma delas está grávida – todos estariam envolvidos nos crimes, segundo a corporação.

A PM foi acionada após moradores ouvirem um barulho em uma relojoaria no Centro de Baixo Guandu. Os suspeitos até conseguiram arrombar a porta do estabelecimento, mas fugiram quando ouviram os policiais se aproximando. Eles já haviam entrado em uma farmácia, onde roubaram mais de R$ 1 mil e uma moto.

Segundo a PM, houve uma perseguição a dois homens fugiram na moto roubada. A dupla deixou o veículo e entrou em um matagal. Um dos suspeitos acabou preso e o outro conseguiu escapar. A Polícia Militar também interceptou o carro em que estava a outra parte dos suspeitos de integrarem a quadrilha. Eles usavam um veículo com adesivo de transporte de aplicativo como disfarce.

“Trata-se de uma quadrilha de ladrões e arrombadores de lojas. Foram esta noite passada flagrados roubando lojas em Baixo Guandu. São 4 maiores, 2 menores e duas mulheres, estando uma grávida. Confessaram também a prática de roubos a lojas no centro de São Gabriel da Palha e provavelmente em São Mateus e outras cidades. Eles utilizavam um Toyota Corolla com adesivo de Uber para disfarçar e fazer o transporte dos roubos”, disse o delegado.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu, os maiores de idade serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. “Estão sendo autuados por roubo qualificado, formação de quadrilha, furto de veículos, no caso uma moto. Um oitavo envolvido que estava armado conseguiu se evadir. Quanto aos menores apreendidos, o juiz está decidindo se manterá a prisão", finalizou o delegado.