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Menina de três anos

Mulher morta em Baixo Guandu: suspeitos tentaram atirar em criança

Fabiele Santos Matos foi morta na quarta-feira (6), quando estava com a filha no colo; arma falhou quando estava apontada para a menina, disse delegado, com base em relato de testemunhas
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 jul 2022 às 19:41

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 19:41

Fabiele Santos Matos, assassinada em Baixo Guandu
Fabiele Santos Matos assassinada em Baixo Guandu Crédito: Acervo pessoal
Pai e filho suspeitos de matar a tiros Fabiele Santos Matos, de 29 anos, no final da manhã de quarta-feira (6), também teriam tentado atirar contra a filha dela, de apenas três anos, que estava no colo da mãe no momento do crime. No entanto, a arma falhou e a menina não foi atingida, segundo o delegado Hedson Felix, responsável pela investigação.
O crime ocorreu em uma rua no bairro Rosário II, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados. De acordo com o delegado, eles são considerados foragidos.
"Através do depoimento de testemunhas, os suspeitos foram identificados. São pai e filho. Um dos envolvidos chegou a apontar a arma contra a menina após ter disparado contra a mulher. É possível que eles quisessem eliminar a criança"
Hedson Felix - Delegado de Baixo Guandu
Segundo a família, Fabiele voltava com a filha de Colatina, onde havia levado a criança ao médico, quando foi atingida pelos disparos. Os suspeitos estavam de carro, de acordo com testemunhas. Moradores do bairro chegaram a socorrer a vítima e levá-la para o pronto-socorro de Baixo Guandu, mas ela não resistiu aos ferimentos. A menina, que é portadora de deficiência, não ficou ferida.

ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO E CARRO ABANDONADO

Polícia Civil informou para a reportagem da TV Gazeta Noroeste que investiga a motivação do crime e ainda não tem informações sobre as circunstâncias da morte de Fabiele. O delegado Hedson Felix contou que no bairro onde ocorreu o assassinato há pontos de tráfico de drogas.
“Eles (pai e filho suspeitos) já são investigados por envolvimento em crimes de homicídio e tráfico de drogas em outro procedimento policial”, disse.
Na fuga, os suspeitos ainda se envolveram em um acidente de trânsito, abandonando o veículo usado no assassinato. Segundo a Polícia Civil, os dois, então, sequestraram um homem que passava de carro pelo local e o abandonaram depois, usando o automóvel para seguir fugindo.
A polícia recebeu a informação de que os homens estariam na cidade de Mutum, em Minas Gerais. Lá, eles teriam fugido em uma mata, após se depararem com um cerco policial. Até o início da noite desta quinta-feira (7), segundo o delegado, os suspeitos não haviam sido presos.

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