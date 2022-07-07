Mulher morta em Baixo Guandu: suspeitos tentaram atirar em criança

"Através do depoimento de testemunhas, os suspeitos foram identificados. São pai e filho. Um dos envolvidos chegou a apontar a arma contra a menina após ter disparado contra a mulher. É possível que eles quisessem eliminar a criança"

Segundo a família, Fabiele voltava com a filha de Colatina, onde havia levado a criança ao médico, quando foi atingida pelos disparos. Os suspeitos estavam de carro, de acordo com testemunhas. Moradores do bairro chegaram a socorrer a vítima e levá-la para o pronto-socorro de Baixo Guandu, mas ela não resistiu aos ferimentos. A menina, que é portadora de deficiência, não ficou ferida.