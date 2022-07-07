Mulher morta em Baixo Guandu: suspeitos tentaram atirar em criança

Pai e filho suspeitos de matar a tiros Fabiele Santos Matos, de 29 anos, no final da manhã de quarta-feira (6), também teriam tentado atirar contra a filha dela, de apenas três anos, que estava no colo da mãe no momento do crime. No entanto, a arma falhou e a menina não foi atingida, segundo o delegado Hedson Felix, responsável pela investigação.
O crime ocorreu em uma rua no bairro Rosário II, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados. De acordo com o delegado, eles são considerados foragidos.
"Através do depoimento de testemunhas, os suspeitos foram identificados. São pai e filho. Um dos envolvidos chegou a apontar a arma contra a menina após ter disparado contra a mulher. É possível que eles quisessem eliminar a criança"
Segundo a família, Fabiele voltava com a filha de Colatina, onde havia levado a criança ao médico, quando foi atingida pelos disparos. Os suspeitos estavam de carro, de acordo com testemunhas. Moradores do bairro chegaram a socorrer a vítima e levá-la para o pronto-socorro de Baixo Guandu, mas ela não resistiu aos ferimentos. A menina, que é portadora de deficiência, não ficou ferida.
ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO E CARRO ABANDONADO
A Polícia Civil informou para a reportagem da TV Gazeta Noroeste que investiga a motivação do crime e ainda não tem informações sobre as circunstâncias da morte de Fabiele. O delegado Hedson Felix contou que no bairro onde ocorreu o assassinato há pontos de tráfico de drogas.
“Eles (pai e filho suspeitos) já são investigados por envolvimento em crimes de homicídio e tráfico de drogas em outro procedimento policial”, disse.
Na fuga, os suspeitos ainda se envolveram em um acidente de trânsito, abandonando o veículo usado no assassinato. Segundo a Polícia Civil, os dois, então, sequestraram um homem que passava de carro pelo local e o abandonaram depois, usando o automóvel para seguir fugindo.
A polícia recebeu a informação de que os homens estariam na cidade de Mutum, em Minas Gerais. Lá, eles teriam fugido em uma mata, após se depararem com um cerco policial. Até o início da noite desta quinta-feira (7), segundo o delegado, os suspeitos não haviam sido presos.