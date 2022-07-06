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Criança não se feriu

Mulher é morta a tiros com a filha no colo em Baixo Guandu

Fabiele Santos Matos, de 29 anos, havia levado a filha pequena para o médico e voltava para casa quando foi atingida por disparos nesta quarta-feira (6)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 jul 2022 às 16:45

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 16:45

Fabiele Santos Matos, assassinada em Baixo Guandu
Fabiele Santos Matos foi assassinada em Baixo Guandu Crédito: Acervo pessoal
Uma mulher de 29 anos foi morta a tiros no meio da rua no bairro Rosário II, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã desta quarta-feira (6). Fabiele Santos Matos tinha a filha de três anos no colo quando o crime aconteceu. Ela estava retornando de Colatina, onde havia levado a criança ao médico, quando foi atingida por disparos de um suspeito que estava de carro. A menina não se feriu.
A irmã da vítima, Letícia Santos Teixeira Santoni, contou para o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Noroeste, que viu Fabiele momentos antes do crime, já que elas seguiram para a casa onde moravam, depois de a vítima parar com a filha em uma lanchonete para comprar um lanche.
"Eu passei por ela e, quando eu estava chegando do lado de cá da vila, ouvi vários disparos. Quando voltei, ela já estava no chão. Ela estava com a filha no colo, que é deficiente, e eles chegaram atirando"
Letícia Santos Teixeira Santoni - Irmã da vítima
Moradores do bairro chegaram a socorrer a mulher e a levá-la para o pronto-socorro do município, mas ela não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar informou que a vítima foi atingida por quatro tiros.
Fabiele Santos Matos andava nessa rua, no bairro Rosário II, com a filha de três anos no colo quando o crime aconteceu.
Fabiele Santos Matos andava nessa rua, no bairro Rosário II, com a filha de três anos no colo quando o crime aconteceu. Crédito: Cristian Miranda
Testemunhas informaram para os militares que pelo menos dois homens estavam no carro — um Fiat Palio Weekend, de cor branca. Os policiais fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.
Para a reportagem da TV Gazeta Noroeste, a Polícia Civil informou que o caso é investigado como homicídio e destacou que diligências estão sendo realizadas para apurar mais informações sobre o crime.

Atualização

06/07/2022 - 8:28
A Polícia Militar informou que a vítima levou quatro tiros e deu detalhes sobre o caso. O texto foi atualizado.

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