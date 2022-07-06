Mulher é morta a tiros com a filha no colo em Baixo Guandu

Uma mulher de 29 anos foi morta a tiros no meio da rua no bairro Rosário II, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã desta quarta-feira (6). Fabiele Santos Matos tinha a filha de três anos no colo quando o crime aconteceu. Ela estava retornando de Colatina, onde havia levado a criança ao médico, quando foi atingida por disparos de um suspeito que estava de carro. A menina não se feriu.
A irmã da vítima, Letícia Santos Teixeira Santoni, contou para o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Noroeste, que viu Fabiele momentos antes do crime, já que elas seguiram para a casa onde moravam, depois de a vítima parar com a filha em uma lanchonete para comprar um lanche.
"Eu passei por ela e, quando eu estava chegando do lado de cá da vila, ouvi vários disparos. Quando voltei, ela já estava no chão. Ela estava com a filha no colo, que é deficiente, e eles chegaram atirando"
Moradores do bairro chegaram a socorrer a mulher e a levá-la para o pronto-socorro do município, mas ela não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar informou que a vítima foi atingida por quatro tiros.
Testemunhas informaram para os militares que pelo menos dois homens estavam no carro — um Fiat Palio Weekend, de cor branca. Os policiais fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.
Para a reportagem da TV Gazeta Noroeste, a Polícia Civil informou que o caso é investigado como homicídio e destacou que diligências estão sendo realizadas para apurar mais informações sobre o crime.
Atualização
06/07/2022 - 8:28
A Polícia Militar informou que a vítima levou quatro tiros e deu detalhes sobre o caso. O texto foi atualizado.