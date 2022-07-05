Fotos mostram buraco onde filho queimou e enterrou corpo do pai no ES

Cova em que Duramir foi enterrado e queimado fica em um terreno da nora da vítima, em Castelo Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O ciclista estava desaparecido desde o último dia 28 e era muito conhecido em Cachoeiro de Itapemirim — onde morava e foi morto pelo casal. O filho João Vitor Brito da Silva, de 24 anos, e a companheira, que não teve o nome divulgado, foram presos nesta segunda (4) e terça-feira, respectivamente, como os responsáveis pelo crime.

Fossa em que o corpo de Duramir foi enterrado e queimado Crédito: Divulgação | Polícia Civil

À frente das investigações, o delegado Felipe Vivas deu detalhes de como o assassinato aconteceu. "Eles mataram Duramir a facadas, enrolaram o corpo e o colocaram em um porta-malas. Depois, foram a um posto de combustíveis e compraram gasolina com o cartão da vítima", contou.

"Eles colocaram o corpo em uma fossa seca, jogaram três litros de combustível no local e atearam fogo duas vezes. De manhã cedo, eles voltaram para o município e tomaram café em uma padaria. É uma frieza que assusta" Felipe Vivas - Delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a Polícia Civil, o filho confessou o crime em depoimento . "Após confessar, ele e a equipe foram até o local da fossa, que fica em um terreno da nora da vítima. Restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim", esclareceu o delegado.

As investigações apontaram que o assassinato foi motivado por um suposto assédio de Duramir. "De acordo com o depoimento da nora, no dia 28 de junho (data do crime), ela estava cortando alimentos, quando ele chegou e a assediou por trás, momento em que desferiu um golpe nele", disse Felipe.

AS PRISÕES DOS PARENTES

Filho da vítima, o jovem João Vitor Brito da Silva, de 24 anos, foi preso nessa segunda-feira (4), após prestar depoimento e confessar o crime. Ele saiu algemado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Cachoeiro de Itapemirim e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do município.

Já a nora de Duramir, que não teve a identidade revelada, foi presa temporariamente nesta terça-feira (5) , em um hotel no bairro BNH, que fica na mesma cidade. Segundo a Polícia Civil, a jovem de 20 anos mentiu sobre estar grávida e tentou influenciar o depoimento da sogra.