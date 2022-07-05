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Crime

Após filho, nora de ciclista morto em Cachoeiro também é presa

Mulher de 20 anos foi detida em um hotel da cidade. Contra ela há uma mandado de prisão temporária por suspeita de envolvimento no assassinato do sogro
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 jul 2022 às 16:23

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 16:23

Após o filho ter confessado que matou o pai, a nora da vítima também foi presa por envolvimento no assassinato, ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo. O ciclista Duramir Monteiro Silva, de 56 anos, foi dado como desaparecido em 28 de junho, mas o corpo dele foi encontrado nesta segunda-feira (4), em uma cova na cidade de Castelo, região Serrana
Segundo a Polícia Civil, o filho da vítima, João Vitor Brito Silva, de 24 anos — que foi preso na noite de segunda — alegou que cometeu o crime após, supostamente, o pai tentar agarrar a namorada. Segundo o delegado Felipe Vivas, a namorada de João Vitor — que não teve o nome divulgado —  é quem teria dado o primeiro golpe de faca contra Duramir. O filho teria seguido com os golpes.
“Ele disse em depoimento que Duramir teria tentando agarrar a companheira. Vamos apurar se esta foi a motivação ou se há outra, de cunho patrimonial. Antes, ele narra que saiu de casa no dia 28 para a Santa Casa, pois a namorada está grávida, e depois passou em uma farmácia e um bar, mas nesta segunda (4) deu outra versão”, comentou o delegado.

NORA PRESA EM HOTEL

A mulher de João Vitor foi presa em um hotel no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta terça-feira (5). Contra ela havia um mandado de prisão temporária. Apesar disso, a polícia não revelou o nome dela. 
Nora de ciclista desaparecido em Cachoeiro é presa nesta quinta (5)
O ciclista Duramir Monteiro Silva Crédito: Redes Sociais

MENTIU SOBRE GRAVIDEZ

Felipe Vivas, delegado responsável pelo caso, disse que, após as diligências realizadas durante a manhã, a equipe descobriu que a suspeita de 20 anos havia mentido sobre a gravidez e tentou influenciar no depoimento da sogra como testemunha. “Em razão disso, sua prisão se tornou imprescindível para a investigação policial”, explicou.
De acordo com a polícia, a mulher não resistiu à prisão e foi encaminhada à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. De lá, será levada ao Centro Prisional Feminino do município.

FRIEZA

Para Felipe Vivas, os detalhes dos fatos contados por João Vitor apontam frieza. "São 15 anos de profissão e a frieza assusta. Chega a ser surreal. Eles mataram seu Doramir a facadas, enrolaram num lençol, em um tapete, em mais um edredom, colocaram no porta-malas do carro. Foram ao posto e compraram combustível com cartão da vítima", contou o delegado. Posteriormente, já em Castelo, o corpo de Duramir foi queimado pelos suspeitos.
Após filho, nora de ciclista morto em Cachoeiro também é presa
Já morto, Duramir foi colocado em porta-malas e suspeitos viajaram para Castelo, onde queimaram e enterraram o corpo  Crédito: Divulgação | PCES
De acordo com a investigação, o corpo da vítima foi levado para uma propriedade rural, em Estrela do Norte, em Castelo, e queimado em um buraco. Na segunda (4), os restos mortais de Duramir foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A casa onde o ciclista morava com o filho foi limpa por João Vitor e a namorada com alvejante e outros produtos de limpeza, mas a perícia da polícia acusou que havia sinais de sangue por várias partes da casa e no veículo.
Após filho, nora de ciclista morto em Cachoeiro também é presa
Vestígios de sangue na casa da vítima encontrados pela perícia após uso de luminol (substância química) Crédito: Divulgação | PCES
A reportagem tenta localizar as defesas dos suspeitos presos. 

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