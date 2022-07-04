Ciclista que estava desaparecido em Cachoeiro é achado morto em Castelo

Após denúncias de mau cheiro, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (4) um corpo na localidade de Estrela do Norte, em Castelo , Região Sul do Espírito Santo . Segundo informações da polícia, a vítima seria Doramir Monteiro Silva, de 56 anos, ciclista que estava desaparecido desde o dia 28 de junho, em Cachoeiro de Itapemirim , onde morava.

Doramir Monteiro Silva estava desaparecido Crédito: Redes sociais

FILHO CONFESSOU O CRIME

No mesmo dia em que o corpo de Doramir foi encontrado, o filho dele foi preso. Segundo apuração do repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, João Victor Brito Silva saiu algemado da delegacia em Cachoeiro e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. De lá, o jovem de 24 anos foi levado ao Centro de Detenção Provisória.

Segundo a investigação, em seguida, o corpo da vítima foi levado para uma propriedade rural, em Estrela do Norte, em Castelo, e queimado em um buraco. Na segunda, os restos mortais de Duramir foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Em coletiva na manhã desta terça-feira (5), o delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, contou a versão do filho da vítima e detalhes da ocultação do corpo. A namorada de João Vitor Brito Silva é quem teria dado o primeiro golpe de faca após ter sido agarrada por trás, por Duramir.

“Ele afirmara, em depoimento, que Duramir teria tentando agarrar a companheira. Vamos apurar se esta foi a motivação, ou se há outra, de cunho patrimonial. Antes, ele narra que saiu de casa no dia 28 para a Santa Casa, pois a namorada está grávida, e depois passou em uma farmácia e um bar, mas nesta segunda (4) deu outra versão”, disse Vivas.

PRISÃO DA NORA DO CICLISTA

A nora da vítima também foi presa por envolvimento no assassinato , ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo. A companheira de João Vitor foi presa em um hotel no bairro BNH, no município, na tarde desta terça-feira. Contra ela havia um mandado de prisão temporária. O nome dela não foi divulgado.

CARTÃO DA VÍTIMA USADO PARA COMPRAR COMBUSTÍVEL E QUEIMAR CORPO

As imagens registradas na madrugada do dia 29 de junho foram divulgadas pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira. Segundo o delegado responsável pela investigação, Felipe Vivas, o corpo de Duramir estava no porta-malas do carro, e foi levado para a cidade de Castelo, região Serrana, onde foi queimado e enterrado. Ainda segundo o titular da DHPP de Cachoeiro, João Vitor utilizou o cartão de crédito do pai para comprar os três litros de combustível.

QUEIMADO E ENTERRADO POR FILHO EM BURACO

Cova em que Duramir foi enterrado e queimado fica em um terreno da nora da vítima, em Castelo Crédito: Divulgação | Polícia Civil

PEDIDO POR JUSTIÇA

No último domingo (3), vários amigos de Doramir realizaram uma passeata por algumas ruas de Cachoeiro. “O objetivo era pedir que a justiça fosse feita e que a polícia resolvesse isso o mais rápido possível, já que ele estava desaparecido havia cinco dias”, explicou o ciclista e amigo de Dorimar, Edgar Baião.