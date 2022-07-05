Filho confessa ter matado pai ciclista em Cachoeiro e queimado corpo em Castelo

A vítima Doramir Monteiro Silva tinha 56 anos Crédito: Redes sociais

Segundo a investigação, em seguida, o corpo da vítima foi levado para uma propriedade rural, em Estrela do Norte, em Castelo , e queimado em um buraco. Na segunda, os restos mortais de Duramir foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim

PRIMEIRA FACADA

Em coletiva na manhã desta terça-feira (5), o delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, contou a versão do filho da vítima e detalhes da ocultação do corpo. A namorada de João Vitor Brito Silva é quem teria dado o primeiro golpe de faca após ter sido agarrada por trás, por Duramir.

“Ele afirmara, em depoimento, que Duramir teria tentando agarrar a companheira. Vamos apurar se esta foi a motivação, ou se há outra, de cunho patrimonial. Antes, ele narra que saiu de casa no dia 28 para a Santa Casa, pois a namorada está grávida, e depois passou em uma farmácia e um bar, mas nesta segunda (4) deu outra versão”, disse Vivas.

Questionado sobre as contradições das versões, o filho confessou o crime, que teve a participação da namorada. Segundo o delegado, após o primeiro golpe de faca, o filho desferiu os demais golpes.

FRIEZA

Segundo o delegado, os detalhes dos fatos contados por João Vitor Brito Silva apontam frieza.

"São 15 anos de profissão e a frieza assusta. Chega a ser surreal. Eles mataram seu Doramir a facas, enrolaram num lençol, em um tapete, em mais um edredom, colocaram no porta-malas do carro. Foram ao posto de combustíveis, compraram combustível com cartão da vítima" Felipe Vivas - Titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro

APÓS O CRIME, CASAL FOI TOMAR CAFÉ EM PADARIA

O casal segue de carro, então, para Castelo, na propriedade de familiares da namorada do suspeito. “Lá, tiram o corpo e o colocaram numa fossa seca, que vamos apurar se foi cavado pra isso ou não. Eles jogaram 3 litros de combustíveis, atearam fogo, esperaram abaixar as chamas e atearam novamente fogo. Ao amanhecer, apagaram o fogo e retomaram para Cachoeiro e foram para uma padaria tomar café”, explica o delegado .