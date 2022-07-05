Criança é resgatada após ser esquecida dentro de carro no ES

Uma criança de 3 anos ficou presa dentro de um carro por mais de 30 minutos. Isso aconteceu no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (4). Segundo informações da Polícia Militar, o pai saiu de casa para levar o filho até a creche e iria para a academia em seguida. Ele contou para os policiais que se esqueceu do menino.
O caso foi registrado pela PM como abandono de incapaz. A criança estava sozinha no carro e chorando. Moradores conseguiram abaixar o vidro da janela do veículo para tranquilizar o menino antes de os policiais chegarem.
O pai apareceu depois e relatou para a polícia que iria deixar o filho na escola, mas foi direto para a academia, onde ficou por cerca de 35 minutos.
O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu. O Conselho Tutelar acompanhou o caso. A mãe da criança também foi até a delegacia. A Polícia Civil informou, por nota, que o pai foi liberado pela atipicidade da conduta que não caracterizou crime.