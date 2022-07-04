Suspeitos de trabalho escravo e receptação são presos em Alfredo Chaves

A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves, da Polícia Militar e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo ( MPES ).

Segundo a Polícia Civil, o homem de 46 anos, preso por receptação na localidade de Bom Retiro, foi conduzido à delegacia e liberado após pagar fiança. Durante a ação, foi apreendida a caminhonete do suspeito, que tinha restrição de impedimento judicial.

DENÚNCIA DE TRABALHO ESCRAVO

A Polícia Civil também foi à localidade de Ribeirão do Cristo averiguar uma denúncia de trabalho escravo contra um homem de 54 anos. Titular da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves, o delegado Luis Carlos Pascoal contou que crianças e adultos foram encontradas nessa situação.

"No local, foi constatado o serviço de três crianças, de 4, 8 e 11 anos, e de dois adultos, de 31 e 34 anos, em situações análogas ao trabalho escravo, atuando em uma fábrica de embalagens. Toda a família e o proprietário do sítio foram encaminhados para a Delegacia de Alfredo Chaves" Luis Carlos Pascoal - Delegado titular da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves

Segundo o delegado, o suspeito tem passagens criminais por homicídio, roubo, porte irregular de arma de fogo e ameaça.