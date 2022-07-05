Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime brutal

Vídeo mostra filho comprando combustível para queimar corpo do pai no ES

As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil. Segundo a investigação, jovem usou o cartão de crédito do pai para comprar três litros de combustível, usados para incendiar o corpo da vítima
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

05 jul 2022 às 17:52

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 17:52

A câmera de um posto em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, flagrou o momento em que João Vitor Brito da Silva, 24 anos — filho que confessou ter matado o pai — comprava três litros de combustível que seriam utilizados posteriormente, segundo a polícia, para queimar o corpo de Duramir Monteiro Silva, de 56 anos.
As imagens registradas na madrugada do dia 29 de junho foram divulgadas pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (5). Segundo o delegado responsável pela investigação, Felipe Vivas, o corpo de Duramir estava no porta-malas do carro, e foi levado para a cidade de Castelo, região Serrana, onde foi queimado e enterrado. Ainda segundo Vivas, João Vitor utilizou o cartão de crédito do pai para comprar os três litros de combustível.
O crime brutal chocou até a polícia. "Eles colocaram o corpo em uma fossa seca, jogaram 3 litros de combustível no local e atearam fogo duas vezes. De manhã cedo, eles retornaram para Cachoeiro e foram para a padaria tomar café. É uma frieza que assusta”, disse o delegado.
João foi preso na noite desta segunda-feira (4), após confessar o crime. Segundo ele, a namorada foi quem deu a primeira facada após, supostamente, ter sido assediada pelo ciclista. A mulher de 20 anos foi presa nesta terça-feira (5) em um hotel de Cachoeiro. Contra ela havia um mandado de prisão temporária. Apesar disso, o nome dela não foi divulgado pela polícia.

O CRIME

Em coletiva na manhã desta terça-feira (5), o delegado Felipe Vivas contou a versão do filho da vítima e detalhes da ocultação do corpo. A namorada de João Vitor Brito Silva é quem teria dado o primeiro golpe de faca após ter sido, supostamente, agarrada por trás por Duramir.
“Ele disse em depoimento que Duramir teria tentando agarrar a companheira. Vamos apurar se esta foi a motivação ou se há outra, de cunho patrimonial. Antes, ele narra que saiu de casa no dia 28 para a Santa Casa, pois a namorada está grávida, e depois passou em uma farmácia e um bar, mas nesta segunda (4) deu outra versão”, disse Vivas.
Questionado sobre as contradições das versões, o filho confessou o crime e que a namorada teria dado a primeira facada. Segundo o delegado, após o primeiro golpe, o filho continuou com as agressões. 
A casa onde o ciclista morava com o filho foi limpa por João Vitor e a namorada com alvejante e outros produtos de limpeza, mas a perícia da polícia acusou que havia sinais de sangue por várias partes da casa e no veículo.
Após filho, nora de ciclista morto em Cachoeiro também é presa
Vestígios de sangue na casa da vítima encontrados pela perícia após uso de luminol (substância química) Crédito: Divulgação | PCES
Vídeo mostra filho comprando combustível para queimar corpo do pai no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Cachoeiro de Itapemirim Castelo Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil
Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente
Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados