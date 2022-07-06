"Se fez, tem que pagar", diz tia de mãe suspeita de matar filho no ES

Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos Crédito: Reprodução

TV Gazeta. Impactada com a morte do pequeno Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos , uma tia da mãe do menino desabafou sobre as acusações contra a sobrinha Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos, e Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos: "Se fez, tem que pagar", afirmou em entrevista à repórter Juirana Nobres, da

Ana Cristina relatou que foi um impacto receber a notícia da morte de Jorge. "Uma criança saudável. O primeiro choque foi: ‘O Jorginho morreu, tia’. Como assim? Como morre uma criança saudável de repente?".

A tia relatou que o menino estava com um quadro de pneumonia, situação apontada pelos pais durante a internação. "A mãe estava levando o tempo todo no médico, estava medicado. Para a gente era uma virose", contou.

Sobre a sobrinha e o companheiro serem suspeitos de matarem o próprio filho, Ana Cristina, muito comovida, desabafou:

"Eu não tenho nem adjetivo. Sabe? É a reação de toda família, a gente não consegue nem imaginar. Solidariedade nenhuma, a gente não consegue ter com nenhum dos dois. A gente só quer justiça para a criança. Não consigo ser solidária. Pode ser sangue, parente. Se fez, tem que pagar."

"Se a polícia chegar a conclusão de que foram eles (casal suspeito), que seja feita a justiça de deus e dos homens" Ana Cristina - Cargo do Autor

O CASO

Na última segunda-feira (4), o casal levou o filho ao Pronto Atendimento da Glória, alegando que a criança estava com pneumonia. Devido à gravidade do quadro, foi necessário transferir Jorge para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernadino Alves (Himaba).

Após a morte do menino na unidade hospitalar, os policiais receberam a informação de que a criança estava com sinais de violência física e sexual. O médico legista detectou lesões circulares na face, no dorso, no braço esquerdo e em parte da coxa esquerda, que podem ter sido provocadas por cigarro.

Contrariando a vontade do casal e seguindo os procedimentos de praxe, a Polícia Civil realizou todos os procedimentos periciais e investigativos. Foi constatado que a morte da criança não teria acontecido em decorrência de uma pneumonia, como preliminarmente afirmado, ou de qualquer outra doença respiratória, mas sim por um instrumento contundente inserido no ânus que causou lesões que romperam seu intestino.

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos Crédito: Reprodução / Fabrício Christ

QUERIAM LEVAR CORPO DIRETO PARA FUNERÁRIA

TV Gazeta. Os suspeitos alegaram não ser necessário realizar a autópsia do corpo de Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos. O casal Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos, tentou, a todo custo, levar o corpo da criança direto para a funerária , sem passar pelo Departamento Médico Legal (DML). A informação foi revelada pela Polícia Civil à repórter Daniela Carla, da. Os suspeitos alegaram não ser necessário realizar a autópsia do corpo de Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos.

CASAL ESTÁ NA PRISÃO

O homem, de 35 anos, e a mulher, de 31, foram conduzidos à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha (DHPP), para explicar o ocorrido com a criança.

Após os depoimentos do condutor da ocorrência e das demais testemunhas, foram tomados os interrogatórios dos genitores da vítima, que não souberam informar o que teria acontecido com o menino entre a noite de domingo (3) e segunda-feira (4), tendo, na avaliação da polícia, apresentado versões lacunosas e imprecisas.

À polícia, os genitores não conseguiram explicar como não perceberam o ânus dilacerado, além das diversas queimaduras pelo corpo da criança. O fato causou estranheza aos policiais, visto que, ao chegar ao Himaba, o menino estava com sua fralda descartável seca. A hipótese é de que teria sido trocada recentemente, sendo visível para os genitores a lesão.

A Gazeta, a Após os procedimentos de praxe, os autuados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Procurada pela reportagem de, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, permanece no CTV, enquanto Jorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos, foi transferida para o Centro Prisional Feminino de Cariacica.

O QUE DIZ A DEFESA

Um dia após a prisão dos pais de Jorge Teixeira da Silva, principais suspeitos do crime, a defesa de Jeorgia Teixeira da Silva se pronunciou sobre o caso, afirmando que ela "não tem nenhum envolvimento com a morte do filho".

Em nota enviada nesta quinta-feira (7), a defesa considerou que houve "erro na conclusão das investigações, que foram conduzidas de forma açodada e irresponsável".

Em contato com a reportagem de A Gazeta, os advogados Carlos Bermudes e Lucas Kaiser informaram que estão defendendo apenas a mãe da criança, sem envolvimento com a defesa de Maycon Milagre da Cruz.

Segundo a nota, a mãe está interessada em saber o que aconteceu. "A Jeorgia não pode ser julgada e muito menos condenada, antes que todo o processo seja concluído. Os equívocos encontrados serão esclarecidos e temos plena convicção de que iremos provar a inocência dela quanto à morte da criança."

A reportagem de A Gazeta não localizou o responsável pela defesa de Maycon, mas reforça que este espaço está aberto, caso a parte queira se manifestar.