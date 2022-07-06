Mais de 3 toneladas de drogas apreendidas no ES são incineradas

Mais de três toneladas de drogas apreendidas no Espírito Santo foram incineradas, na manhã desta quarta-feira (6), em Cariacica. A quantidade exata divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) foi de 3,5 toneladas de entorpecentes, como cocaína, maconha, crack e haxixe.
Segundo a Polícia Federal, a incineração faz parte da Operação Narco Brasil e é a segunda deste ano. Iniciada no dia 27 de junho e encerrada nessa terça-feira (5), ela contou com o desenvolvimento de inúmeras ações de combate ao tráfico de drogas.
Operação Narco Brasil apreende drogas e armas no ES
A fiscalização, a repressão e o monitoramento ocorreram em todos os Estados com a integração da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), secretarias de Segurança Pública e polícias Civis e Militares.
Ainda de acordo com a PF, sob forte esquema de segurança, foram incinerados em um forno industrial cerca de 3.200 quilos de maconha, 280 quilos de cocaína e 20 quilos de precursores químicos.
Ao todo, foram apreendidos:
- 8.115 pinos de cocaína
- 5.832 buchas de maconha
- 3,5 quilos de maconha
- 4.913 pedras de crack
- 4,7 quilos de crack
- 99 unidades de haxixe
Além das drogas, a Sesp divulgou que 65 armas de fogo foram apreendidas em situação de porte ilegal e crime de droga. Assim como 186 pessoas foram detidas por envolvimento em crimes relacionados a entorpecentes.
Representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária acompanharam o procedimento.
*Com informações do G1 ES