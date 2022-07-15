Irmãos são presos após tentarem matar jovem por ciúmes em Linhares

À esquerda, José Cícero Matias da Silva; à direita, Paulo César Matias da Silva Crédito: Divulgação | PCES

Dois irmãos, de 23 e 27 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (15) em Linhares , no Norte do Espírito Santo , suspeitos de serem os autores de uma tentativa de homicídio. O crime ocorreu no bairro Santa Cruz, no dia 18 de junho deste ano, contra um jovem de 19 anos. As prisões foram realizadas pela Polícia Civil

O homem de 27 anos, identificado como José Cicero Matias da Silva, com apelido de "Nego Barriga", tinha mandados de prisão em aberto por homicídio nos municípios de Conceição da Barra e Linhares. Ele foi localizado no mesmo bairro onde aconteceu o crime contra o rapaz de 19 anos.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, o suspeito tentou fugir, utilizando uma arma de fabricação caseira, mas acabou imobilizado e preso, após policiais cercarem a casa dele. O homem também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma.

Já o outro suspeito, de 23 anos, identificado como Paulo César Matias da Silva, foi encontrado no bairro Canivete. Os policiais o surpreenderam, fazendo a detenção no local onde o ele trabalhava, sem que houvesse resistência.

Segundo o delegado Tiago Cavalcante, titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Linhares, as investigações apontaram que o crime foi motivado por ciúmes.

"A vítima estava em uma confraternização e, supostamente, havia dado em cima do namorado do jovem de 23 anos. Após ter ciência, ele e o irmão espancaram a vítima, que conseguiu fugir, mas foi atingida por disparos dados irmão mais novo e que passaram de raspão na cabeça", contou.