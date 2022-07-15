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Norte do ES

Irmãos são presos após tentarem matar jovem por ciúmes em Linhares

Vítima foi espancada e levou um tiro de raspão na cabeça; José Cícero Matias da Silva e Paulo César Matias da Silva foram detidos nesta sexta-feira (15)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 jul 2022 às 20:28

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 20:28

À esquerda, José Cícero; à direita, Paulo Cesar
À esquerda, José Cícero Matias da Silva; à direita, Paulo César Matias da Silva Crédito: Divulgação | PCES
Dois irmãos, de 23 e 27 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (15) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeitos de serem os autores de uma tentativa de homicídio. O crime ocorreu no bairro Santa Cruz, no dia 18 de junho deste ano, contra um jovem de 19 anos. As prisões foram realizadas pela Polícia Civil.
O homem de 27 anos, identificado como José Cicero Matias da Silva, com apelido de "Nego Barriga", tinha mandados de prisão em aberto por homicídio nos municípios de Conceição da Barra e Linhares. Ele foi localizado no mesmo bairro onde aconteceu o crime contra o rapaz de 19 anos.
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, o suspeito tentou fugir, utilizando uma arma de fabricação caseira, mas acabou imobilizado e preso, após policiais cercarem a casa dele. O homem também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma.
Já o outro suspeito, de 23 anos, identificado como Paulo César Matias da Silva, foi encontrado no bairro Canivete. Os policiais o surpreenderam, fazendo a detenção no local onde o ele trabalhava, sem que houvesse resistência.
Segundo o delegado Tiago Cavalcante, titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, as investigações apontaram que o crime foi motivado por ciúmes.
"A vítima estava em uma confraternização e, supostamente, havia dado em cima do namorado do jovem de 23 anos. Após ter ciência, ele e o irmão espancaram a vítima, que conseguiu fugir, mas foi atingida por disparos dados irmão mais novo e que passaram de raspão na cabeça", contou.
Os dois irmãos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, onde foram interrogados e, logo depois, transferidos para a Penitenciária Regional de Linhares.

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