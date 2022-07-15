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Crime em 2020

Justiça manda prender acusada de matar marido atropelado em Linhares

Testemunha disse, em audiência nesta quinta-feira (14), que Vanessa da Silva Ribeiro Buffon pediu para que ela mudasse o depoimento sobre o caso
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 jul 2022 às 21:41

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 21:41

A Justiça determinou a prisão de Vanessa da Silva Ribeiro Buffon, de 26 anos, acusada de atropelar e matar o marido, Rodrigo Bernabé Buffon, também de 26 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu no dia 27 de novembro de 2020. A mulher respondia ao crime de homicídio qualificado em liberdade. No entanto, em uma audiência nesta quinta-feira (14), uma testemunha afirmou que Vanessa teria ido até a casa dela e pedido que mudasse o depoimento, de modo a favorecê-la, dizendo que a morte da vítima foi um acidente.
Segundo informações da Polícia Militar passadas na época, Rodrigo saiu do veículo durante uma discussão com a esposa, que assumiu o volante e o atropelou. Testemunhas disseram que ela passou por cima do marido com o carro mais de uma vez. Ele permaneceu preso embaixo do automóvel até a chegada do Corpo de Bombeiros e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.
Ambulância do Samu e caminhão do Corpo de Bombeiros no local do crime
Mulher atropela e mata marido após discussão em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta
Na audiência desta quinta-feira (14), realizada no Fórum de Linhares, uma dessas pessoas que presenciaram o episódio informou que Vanessa pediu que ela mudasse o testemunho, afirmando que foi um acidente e que ela não atingiu duas vezes o marido. Pedido feito após ficar em liberdade.
"Assim, diante da tentativa da ré em interferir no depoimento, no intuito de fazer com que a pessoa prestasse um depoimento de acordo com a versão por ela narrada, a prisão se revela necessária, por conveniência da instrução criminal", diz trecho do texto da decisão.
Na noite desta quinta-feira (14), a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) informou que Vanessa ainda não deu entrada no sistema prisional. A reportagem tentou contato com a defesa da acusada. Assim que houver algum retorno, este texto será atualizado.

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