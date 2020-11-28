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Em Linhares

Mulher que atropelou e matou o marido é presa

De acordo com a Polícia Civil, Vanessa Buffon foi presa em flagrante e autuada por homicídio qualificado porque a vítima não teve como se defender

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 14:17
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil: mulher foi conduzida para a delegacia e autuada pelo assassinato Crédito: Carlos Alberto Silva

Atualização

28/11/2020 - 7:06
O nome da acusada e do marido não haviam sido divulgados inicialmente, mas foram confirmados em documentos oficiais. As informações foram incluídas no texto.
A mulher de 26 anos que atropelou e matou o marido nesta sexta-feira (27), em Linhares, foi presa em flagrante e autuada por homicídio qualificado, de acordo com informações da Polícia Civil. Após a autuação,  Vanessa da Silva Ribeiro Buffon foi encaminhada para o Presídio Feminino de Colatina. Rodrigo Bernabé Buffon, também de 26 anos, foi atropelado e morto no bairro Movelar. Segundo testemunhas, o casal estava discutindo no veículo antes do crime.
As informações iniciais da polícia dão conta de que, durante a discussão, Rodrigo teria saído do carro e a mulher assumiu o volante e o atropelou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou levantar o carro, mas ele já estava morto. Após o fato, Vanessa foi levada para o Hospital Geral de Linhares em estado de choque e foi atendida sob escolta policial.
Ambulância do Samu e caminhão do Corpo de Bombeiros no local do crime
Mulher atropela e mata marido após discussão em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta
Procurada pela reportagem na manhã deste sábado (28), a Polícia Civil informou, por nota, que Vanessa foi conduzida à Delegacia Regional de Linhares após o crime, autuada em flagrante pelo crime de "homicídio qualificado por recurso que torne impossível a defesa da vítima", e, na sequência, encaminhada para o presídio. 

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