Mulher que atropelou e matou o marido é presa

O nome da acusada e do marido não haviam sido divulgados inicialmente, mas foram confirmados em documentos oficiais. As informações foram incluídas no texto.

As informações iniciais da polícia dão conta de que, durante a discussão, Rodrigo teria saído do carro e a mulher assumiu o volante e o atropelou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou levantar o carro, mas ele já estava morto. Após o fato, Vanessa foi levada para o Hospital Geral de Linhares em estado de choque e foi atendida sob escolta policial.