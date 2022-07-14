Polícia investiga onda de assaltos em bairros de Cachoeiro

Criminosos utilizavam um carro para realizarem os assaltos Crédito: Redes sociais

Polícia Militar disse que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma adolescente teria sido roubada ao sair da escola, no bairro Coramara.

O solicitante da ocorrência contou à polícia que a vítima foi empurrada contra a parede e jogada no chão pelo indivíduo, que estava em um veículo, e teve celular roubado. “Equipes foram ao local, mas não localizou a suposta vítima. Foi feito contato telefônico com o solicitante, que disse que apenas viu o fato”, informou a corporação, por nota.

Mais de oito pessoas foram assaltadas em Cachoeiro de Itapemirim nesta quinta (14) Crédito: Redes sociais

No bairro BNH, o Ciodes recebeu o chamado de que quatro indivíduos armados em um veículo teriam roubado oito meninas na porta de uma escola. “Uma das vítimas teria reagido, sendo agredida com uma coronhada na cabeça e jogada no chão. Militares foram ao local, porém as vítimas não foram encontradas”, divulgou a PM.

Já no bairro Aeroporto, militares foram acionados para verificar a informação de que quatro indivíduos armados, que estavam em um veículo, roubaram a bolsa de um homem. “O patrulhamento foi realizado, porém a vítima não foi localizada”, disse a PM na nota.

CASO ENCAMINHADO PARA INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil informou que vítimas de assaltos estiveram na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e registraram um boletim de ocorrência de roubo a pessoa em via pública, que será encaminhado à Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim para investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A corporação destacou que “a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”.