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Criminosos de carro

Polícia investiga onda de assaltos em bairros de Cachoeiro

Somente nesta quinta-feira (14), foram registradas ocorrências de roubo em pelo menos três bairros do município. Segundo as vítimas, assaltantes estavam armados e em um veículo
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 jul 2022 às 19:25

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 19:25

Polícia Civil investiga uma onda de assaltos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Somente nesta quinta-feira (14), foram registradas ocorrências nos bairros Coramara, BNH e Aeroporto. Nas redes sociais, uma das vítimas disse que quatro homens, dois deles armados, estavam em um carro rondando a região para realizarem os crimes. Segundo ela, mais de oito pessoas foram assaltadas.
Polícia investiga casos de assaltos em Cachoeiro de Itapemirim
Criminosos utilizavam um carro para realizarem os assaltos Crédito: Redes sociais
A Polícia Militar disse que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma adolescente teria sido roubada ao sair da escola, no bairro Coramara.
O solicitante da ocorrência contou à polícia que a vítima foi empurrada contra a parede e jogada no chão pelo indivíduo, que estava em um veículo, e teve celular roubado. “Equipes foram ao local, mas não localizou a suposta vítima. Foi feito contato telefônico com o solicitante, que disse que apenas viu o fato”, informou a corporação, por nota.
Polícia investiga casos de assaltos em Cachoeiro de Itapemirim
Mais de oito pessoas foram assaltadas em Cachoeiro de Itapemirim nesta quinta (14) Crédito: Redes sociais
No bairro BNH, o Ciodes recebeu o chamado de que quatro indivíduos armados em um veículo teriam roubado oito meninas na porta de uma escola. “Uma das vítimas teria reagido, sendo agredida com uma coronhada na cabeça e jogada no chão. Militares foram ao local, porém as vítimas não foram encontradas”, divulgou a PM.
Já no bairro Aeroporto, militares foram acionados para verificar a informação de que quatro indivíduos armados, que estavam em um veículo, roubaram a bolsa de um homem. “O patrulhamento foi realizado, porém a vítima não foi localizada”, disse a PM na nota.

CASO ENCAMINHADO PARA INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil informou que vítimas de assaltos estiveram na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e registraram um boletim de ocorrência de roubo a pessoa em via pública, que será encaminhado à Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim para investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
 A corporação destacou que “a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”.

Atualização

15/07/2022 - 10:48
Durante a noite de quinta-feira (14), a Polícia Militar localizou o veículo usado nos roubos, em uma casa do bairro Gilson Carone. Uma mulher na residência foi conduzida à delegacia, aparelhos celulares e documentos de outras pessoas foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, a jovem, de 19 anos, conduzida à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. Um dos aparelhos roubados foi restituído à vítima.

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