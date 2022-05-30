Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Aposentado é agredido em assalto após sair de banco em Cachoeiro

Homem de 75 anos tinha sacado o dinheiro da aposentadoria; agentes da Guarda Municipal conseguiram deter os suspeitos e recuperar a quantia roubada
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

30 mai 2022 às 20:12

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 20:12

Um homem de 75 anos foi rendido por dois assaltantes na manhã desta segunda-feira (30) na saída de um banco no Centro de Cachoeiro de ItapemirimSul do Espírito Santo. Após a abordagem, a vítima foi agredida e teve o dinheiro da aposentadoria levado pelos criminosos. 
A Guarda Municipal atendeu a ocorrência e agentes localizaram os suspeitos em uma pracinha do Bairro Recanto.  Um deles tentou fugir do local pulando o muro de uma residência, mas acabou detido. O dinheiro do aposentado foi recuperado. 
Ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul, a vítima disse que o ataque dos bandidos foi desesperador. "Não vou mais sacar o dinheiro da aposentadoria sozinho", desabafou.
Os detidos foram  levados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e depois encaminhados ao Centro de Detenção Provisória. Nomes e autuações não foram informados. 

Veja Também

Pai e madrasta de criança achada morta em São Mateus são presos

Briga por som alto: jovem vira réu após atropelar vizinhos na Serra

Mulher acusa médico de tê-la estuprado em clínica pública no Norte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim guarda municipal Polícia Civil ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados