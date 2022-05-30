Aposentado é agredido em assalto após sair de banco em Cachoeiro

Um homem de 75 anos foi rendido por dois assaltantes na manhã desta segunda-feira (30) na saída de um banco no Centro de Cachoeiro de Itapemirim Sul do Espírito Santo . Após a abordagem, a vítima foi agredida e teve o dinheiro da aposentadoria levado pelos criminosos.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência e agentes localizaram os suspeitos em uma pracinha do Bairro Recanto. Um deles tentou fugir do local pulando o muro de uma residência, mas acabou detido. O dinheiro do aposentado foi recuperado.

Ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul, a vítima disse que o ataque dos bandidos foi desesperador. "Não vou mais sacar o dinheiro da aposentadoria sozinho", desabafou.