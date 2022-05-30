Mulher acusa médico de tê-la estuprado em clínica pública no Norte do ES

O Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo – CIM NORTE/ES, vem a público esclarecer que iniciou as atividades de atendimento da UNIDADE DA REDE CUIDAR NORTE em 17/09/2017, prestando atendimento a pacientes dos 14 municípios consorciados, realizando a interiorização de atendimentos de serviços de saúde que anteriormente eram realizados na Grande Vitória, reduzindo o tempo o desgaste físico e emocional de pacientes, que mesmo com a saúde debilitada, tinham que percorrer longas distâncias para conseguir atendimento médico especializado e a realização de exames de saúde, saindo muitas vezes de madrugada e retornando somente a noite para o seu município de origem.

Que tais atendimentos médicos e a realização de exames até o presente momento têm sido muito bem avaliados pela população atendida, não havendo nestes quase cinco anos de funcionamento o registro de nenhuma queixa que coloque em dúvida a qualidade dos serviços de saúde prestados e o respeito aos pacientes atendidos.

Esclarece ainda que no dia 30/05/2022 tomou conhecimento, por meio de matéria divulgada no site do jornal A Gazeta, de denúncia de possível assédio sexual praticado por profissional médico em atendimento realizado no dia 25/05/2022 nas dependências da UNIDADE DA REDE CUIDAR NORTE.

O CIM NORTE/ES lamenta o fato isolado ocorrido relatado na matéria jornalística, e esclarece que em todos estes anos de funcionamento da REDE CUIDAR NORTE não existe nenhum outro registro de fato semelhante ao mesmo. E neste sentido, primando sempre pela defesa da integridade e respeito aos pacientes atendidos nesta unidade, informa que todas as providências serão adotadas no sentido de se apurar, junto à empresa contratada para a prestação dos serviços médicos realizados nesta unidade de atendimento regional, a veracidade do fato relatado na matéria jornalista.

Informar ainda, que este consórcio público, integrado por 14 municípios consorciados, preza pela constante melhoria e pela qualidade dos serviços de saúde prestados à população, os quais têm sido sempre executados pautados na humanização do atendimento, no respeito ao paciente, e na busca constante da melhoria do atendimento e na capacitação dos profissionais contratados envolvidos no atendimento aos pacientes encaminhados pelos municípios consorciados.

Por fim, ressalta que o CIM NORTE, além das apurações necessárias quanto ao fato noticiado, também adotará todas as medidas preventivas necessárias para que as condutas e procedimentos, dos médicos e demais profissionais de saúde contratados, sejam sempre pautados pela ética e pelo mais extremo respeito aos pacientes, reafirmando o compromisso existente do CIM NORTE/ES com a melhor prestação dos serviços de saúde ofertados à população, por meio desta unidade de atendimento regional.