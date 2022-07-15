Polícia prende suspeito de envolvimento em morte de segurança, em Linhares

Jonathan Lopes, de 31 anos, entregou a arma para atirador, segundo a Polícia Civil Crédito: Reprodução

Segundo a Polícia Civil , Jonathan Lopes participou ativamente do homicídio e possuía mandado de prisão preventiva em aberto. Ele estava circulando pelas ruas do bairro quando foi localizado pelos policiais.

Ao ser interrogado na delegacia ele confessou a participação e foi autuado por homicídio. Em seguida, o indivíduo deu entrada na Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde está à disposição da Justiça.

O repórter Tiago Felix, da TV Gazeta Norte, apurou que o homem preso foi quem entregou a arma para que o colega efetuasse os disparos, que acertaram o tórax do segurança, além do braço direito de um frequentador do estabelecimento. A arma não ainda foi encontrada pela polícia.

Fachada do bar onde ocorreu a confusão em Linhares Crédito: Heber Thomaz

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares continua investigando o caso. A população pode ajudar com informações sobre o crime a partir do Disque-Denúncia (181). É de graça e o anonimato é garantido.

O CRIME

Tudo começou quando duas pessoas foram colocadas para fora do estabelecimento pela equipe de segurança. Na rua, outro indivíduo, ao lado da dupla, apareceu e sacou uma arma. Um policial militar estava no local, como cliente, à paisana, e conseguiu abordar e imobilizar o homem.

Rafael tinha 26 anos e trabalha como segurança do bar onde a confusão começou Crédito: Reprodução

No entanto, no momento em que ocorreu essa ação, o outro homem sacou uma arma e fez diversos disparos. Ele acertou o segurança com um tiro no tórax. Um frequentador do bar foi baleado no braço direito e também foi encaminhado a um hospital. Diante do ocorrido, o policial revidou, mas o suspeito fugiu.