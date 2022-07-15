Polícia prende suspeito de envolvimento em morte de segurança, em Linhares

Um homem de 31 anos foi preso na manhã de quinta-feira (14) no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por envolvimento no crime que teve como vítima o segurança Rafael de Brito Chaves, de 26 anos, morto com um tiro. O caso aconteceu após uma confusão em um bar, na noite de domingo (10), no mesmo bairro, que terminou em tiroteio.
Segundo a Polícia Civil, Jonathan Lopes participou ativamente do homicídio e possuía mandado de prisão preventiva em aberto. Ele estava circulando pelas ruas do bairro quando foi localizado pelos policiais.
Ao ser interrogado na delegacia ele confessou a participação e foi autuado por homicídio. Em seguida, o indivíduo deu entrada na Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde está à disposição da Justiça.
O repórter Tiago Felix, da TV Gazeta Norte, apurou que o homem preso foi quem entregou a arma para que o colega efetuasse os disparos, que acertaram o tórax do segurança, além do braço direito de um frequentador do estabelecimento. A arma não ainda foi encontrada pela polícia.
A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares continua investigando o caso. A população pode ajudar com informações sobre o crime a partir do Disque-Denúncia (181). É de graça e o anonimato é garantido.
O CRIME
Tudo começou quando duas pessoas foram colocadas para fora do estabelecimento pela equipe de segurança. Na rua, outro indivíduo, ao lado da dupla, apareceu e sacou uma arma. Um policial militar estava no local, como cliente, à paisana, e conseguiu abordar e imobilizar o homem.
No entanto, no momento em que ocorreu essa ação, o outro homem sacou uma arma e fez diversos disparos. Ele acertou o segurança com um tiro no tórax. Um frequentador do bar foi baleado no braço direito e também foi encaminhado a um hospital. Diante do ocorrido, o policial revidou, mas o suspeito fugiu.
A Polícia Militar conduziu o homem imobilizado até a Delegacia Regional de Linhares junto à arma utilizada.