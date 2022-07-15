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Polícia prende suspeito de envolvimento em morte de segurança, em Linhares

Homem confessou participação no crime ocorrido no último domingo (10), no bairro Interlagos, após uma confusão em um bar. Segundo a polícia, o homem detido forneceu a arma utilizada na ação
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 jul 2022 às 11:22

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 11:22

Jonathan Lopes, de 31 anos, entregou a arma para atirador, segundo a Polícia Civil
Jonathan Lopes, de 31 anos, entregou a arma para atirador, segundo a Polícia Civil Crédito: Reprodução
Um homem de 31 anos foi preso na manhã de quinta-feira (14) no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por envolvimento no crime que teve como vítima o segurança Rafael de Brito Chaves, de 26 anos, morto com um tiro. O caso aconteceu após uma confusão em um bar, na noite de domingo (10), no mesmo bairro, que terminou em tiroteio.
Segundo a Polícia Civil, Jonathan Lopes participou ativamente do homicídio e possuía mandado de prisão preventiva em aberto. Ele estava circulando pelas ruas do bairro quando foi localizado pelos policiais.
Ao ser interrogado na delegacia ele confessou a participação e foi autuado por homicídio. Em seguida, o indivíduo deu entrada na Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde está à disposição da Justiça.
O repórter Tiago Felix, da TV Gazeta Norte, apurou que o homem preso foi quem entregou a arma para que o colega efetuasse os disparos, que acertaram o tórax do segurança, além do braço direito de um frequentador do estabelecimento. A arma não ainda foi encontrada pela polícia.
Fachada do bar onde ocorreu a confusão em Linhares
Fachada do bar onde ocorreu a confusão em Linhares Crédito: Heber Thomaz
A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares continua investigando o caso. A população pode ajudar com informações sobre o crime a partir do Disque-Denúncia (181). É de graça e o anonimato é garantido.

O CRIME

Tudo começou quando duas pessoas foram colocadas para fora do estabelecimento pela equipe de segurança. Na rua, outro indivíduo, ao lado da dupla, apareceu e sacou uma arma. Um policial militar estava no local, como cliente, à paisana, e conseguiu abordar e imobilizar o homem.
Vítima, Rafael tinha 26 anos
Rafael tinha 26 anos e trabalha como segurança do bar onde a confusão começou Crédito: Reprodução
No entanto, no momento em que ocorreu essa ação, o outro homem sacou uma arma e fez diversos disparos. Ele acertou o segurança com um tiro no tórax. Um frequentador do bar foi baleado no braço direito e também foi encaminhado a um hospital. Diante do ocorrido, o policial revidou, mas o suspeito fugiu.
Polícia Militar conduziu o homem imobilizado até a Delegacia Regional de Linhares junto à arma utilizada.

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