Um colchão magnético de R$ 15 mil, que havia sido roubado na madrugada de terça-feira (12) no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi recuperado pela vítima na noite do mesmo dia em uma casa abandonada da cidade, no bairro Araçá. Ele estava intacto e ainda embalado. Três homens cometeram o crime, que foi possível ser visto por câmeras de segurança, e depois não foram mais encontrados.
Quando foi roubado, o produto estava em uma casa que servia de ponto de apoio, um estoque, de uma distribuidora que fez a venda dele para um cliente da Bahia. A entrega iria acontecer nesta quarta-feira (13). O dono da empresa e funcionários encontraram o colchão após receberem informações e acompanharem a passagem dos criminosos por algumas ruas de Linhares a partir de câmeras.
O empresário não chegou a acionar a polícia sobre o incidente.
O CRIME
Imagens de câmeras de segurança mostram quando três homens andavam pela Avenida Nogueira da Gama com o produto apoiado sobre a cabeça. Segundo o empresário, não havia sinal de arrombamento no local e o funcionário estava dormindo, não percebendo a invasão ao imóvel.
“O produto estava na garagem. Tinham outros lá, até mais valiosos. Só que na hora aconteceu algo, houve algum barulho e os bandidos saíram correndo. O colchão era o mais fácil para eles tirarem”, disse a vítima.
COLCHÃO MAGNÉTICO
Um colchão magnético, ou terapêutico, consiste em um colchão normal com ímãs que criam um campo magnético sobre o mesmo. Ele precisa ter a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e não é indicado para pessoas com marcapasso, pois as ondas eletromagnéticas podem interferir e descarregar a bateria do dispositivo.
Colchão de R$ 15 mil é recuperado em casa abandonada de Linhares