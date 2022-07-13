Colchão de R$ 15 mil é recuperado em casa abandonada de Linhares

O colchão magnético foi carregado foi carregado pelos assaltantes, porém recuperado horas depois Crédito: Câmera de segurança

Quando foi roubado, o produto estava em uma casa que servia de ponto de apoio, um estoque, de uma distribuidora que fez a venda dele para um cliente da Bahia. A entrega iria acontecer nesta quarta-feira (13). O dono da empresa e funcionários encontraram o colchão após receberem informações e acompanharem a passagem dos criminosos por algumas ruas de Linhares a partir de câmeras.

O empresário não chegou a acionar a polícia sobre o incidente.

O CRIME

Imagens de câmeras de segurança mostram quando três homens andavam pela Avenida Nogueira da Gama com o produto apoiado sobre a cabeça. Segundo o empresário, não havia sinal de arrombamento no local e o funcionário estava dormindo, não percebendo a invasão ao imóvel.

“O produto estava na garagem. Tinham outros lá, até mais valiosos. Só que na hora aconteceu algo, houve algum barulho e os bandidos saíram correndo. O colchão era o mais fácil para eles tirarem”, disse a vítima.

COLCHÃO MAGNÉTICO

Um colchão magnético, ou terapêutico, consiste em um colchão normal com ímãs que criam um campo magnético sobre o mesmo. Ele precisa ter a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e não é indicado para pessoas com marcapasso, pois as ondas eletromagnéticas podem interferir e descarregar a bateria do dispositivo.