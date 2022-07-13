Vídeo: loja é arrombada e tem toda a mercadoria furtada em Linhares

A proprietária da loja informou para a reportagem que abriu o comércio há pouco mais de um mês, e disse que, sem mercadorias, precisou fechar o local.

A corporação também destacou que a população pode denunciar através do Disque-Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.