Vídeo: loja é arrombada e tem toda a mercadoria furtada em Linhares

Uma loja de roupas foi arrombada e furtada na madrugada de terça-feira (12), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Uma câmera de segurança registrou a ação dos criminosos. Nas imagens, dois suspeitos aparecem carregando alguns objetos e depois fogem de bicicleta. Segundo apuração da TV Gazeta Norte, toda a mercadoria do estabelecimento foi levada, um prejuízo de cerca de R$ 10 mil.
A proprietária da loja informou para a reportagem que abriu o comércio há pouco mais de um mês, e disse que, sem mercadorias, precisou fechar o local.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A corporação também destacou que a população pode denunciar através do Disque-Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.