Acidente entre moto e carro deixa um ferido na Rodovia do Contorno

Uma pessoa ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e uma moto no final da tarde desta quinta-feira (4), na Rodovia do Contorno, na região de Tabajara, em Cariacica.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária que administra a via, a ocorrência envolveu um carro e uma moto no km 292, às 17h38.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o ferido era o ocupante da motocicleta. Eles não tinham detalhes sobre como o acidente aconteceu.
"Para atendimento foram acionados recursos da concessionária, além da PRF para apoio. Uma pessoa foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Não houve interdição de pista", completou a Eco101.