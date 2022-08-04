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Em Cariacica

Acidente entre moto e carro deixa um ferido na Rodovia do Contorno

Caso aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (4), na altura da região de Tabajara; PRF informou que o ferido estava na motocicleta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2022 às 20:55

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 20:55

Uma pessoa ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e uma moto no final da tarde desta quinta-feira (4), na Rodovia do Contorno, na região de Tabajara, em Cariacica.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária que administra a via, a ocorrência envolveu um carro e uma moto no km 292, às 17h38.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o ferido era o ocupante da motocicleta. Eles não tinham detalhes sobre como o acidente aconteceu.
"Para atendimento foram acionados recursos da concessionária, além da PRF para apoio. Uma pessoa foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Não houve interdição de pista", completou a Eco101.

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