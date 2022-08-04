Acidente com carro de escolta deixa detento e inspetores feridos na Serra

A Sejus explicou que o detento estava sendo conduzido para uma audiência. O capotamento aconteceu depois que o carro bateu em um barranco. A secretaria informou também que nenhum outro veículo se envolveu no acidente.
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