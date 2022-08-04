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Estrada de Queimados

Acidente com carro de escolta deixa detento e inspetores feridos na Serra

Veículo capotou na manhã desta quinta-feira (4). Interno e dois inspetores penitenciários tiveram ferimentos leves e foram socorridos para um hospital
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 ago 2022 às 12:35

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 12:35

Carro que transportava detento capotou na Estrada de Queimados, na Serra
Carro que transportava detento capotou na Estrada de Queimados, na Serra Crédito: Leitor de A Gazeta
Um carro de escolta de presidiários capotou na Estrada de Queimados, na Serra, da manhã desta quinta-feira (4). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), um interno e dois inspetores penitenciários tiveram ferimentos leves e foram socorridos para receberem atendimento hospitalar.
A Sejus explicou que o detento estava sendo conduzido para uma audiência. O capotamento aconteceu depois que o carro bateu em um barranco. A secretaria informou também que nenhum outro veículo se envolveu no acidente.

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