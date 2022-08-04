O estádio Roberto Siqueira Costa, o Robertão, local onde o Serra manda as partidas pelos campeonatos estaduais e nacionais, dará lugar a uma Universidade da Criança. A transformação de um dos mais importantes palcos do futebol capixaba em unidade de ensino foi confirmada pela Prefeitura da Serra. Segundo a administração municipal, a desapropriação será assinada em cerimônia na quinta-feira (4).
Estádio Robertão dará lugar a Universidade da Criança na Serra
De acordo com a Prefeitura, assim que o processo de desapropriação for concluído, o estádio, localizado em Serra Sede e atualmente administrado pelo clube, passará a pertencer ao município. "A negociação está transcorrendo amigavelmente", diz a Prefeitura.
No local será construído a Universidade da Criança. Segundo a secretaria de Educação, o espaço deve conciliar um Centro Municipal de Educação Infantil e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental. A ideia é que a criança termine a educação infantil e possa ingressar no ensino fundamental sem a necessidade de deslocamento. Não foi informado um prazo para que as obras comecem no local ou quanto tempo a construção deve durar.
A Prefeitura detalhou que algumas áreas na cidade estão sendo avaliadas pela diretoria do Serra para uso do clube. Atualmente, a equipe de futebol treina e joga as partidas oficiais no estádio, mais conhecido como Robertão.