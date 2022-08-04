Estádio Robertão dará lugar a "Universidade da Criança" na Serra

De acordo com a Prefeitura, assim que o processo de desapropriação for concluído, o estádio, localizado em Serra Sede e atualmente administrado pelo clube, passará a pertencer ao município. "A negociação está transcorrendo amigavelmente", diz a Prefeitura.

No local será construído a Universidade da Criança. Segundo a secretaria de Educação, o espaço deve conciliar um Centro Municipal de Educação Infantil e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental. A ideia é que a criança termine a educação infantil e possa ingressar no ensino fundamental sem a necessidade de deslocamento. Não foi informado um prazo para que as obras comecem no local ou quanto tempo a construção deve durar.