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Vai virar escola

Estádio Robertão dará lugar a "Universidade da Criança" na Serra

Segundo a administração municipal, a desapropriação será assinada em cerimônia na quinta-feira (4). Clube buscará outro local para treinar e mandar os jogos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 ago 2022 às 21:46

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 21:46

Serra e Palmeiras se enfrentaram pela Copa do Brasil Sub-20 no Robertão
O Estádio fica na sede do município e é onde o Serra manda os jogos no Capixabão Crédito: Serra/Divulgação
O estádio Roberto Siqueira Costa, o Robertão, local onde o Serra manda as partidas pelos campeonatos estaduais e nacionais, dará lugar a uma Universidade da Criança. A transformação de um dos mais importantes palcos do futebol capixaba em unidade de ensino foi confirmada pela Prefeitura da Serra. Segundo a administração municipal, a desapropriação será assinada em cerimônia na quinta-feira (4).
Estádio Robertão dará lugar a Universidade da Criança na Serra
De acordo com a Prefeitura, assim que o processo de desapropriação for concluído, o estádio, localizado em Serra Sede e atualmente administrado pelo clube, passará a pertencer ao município. "A negociação está transcorrendo amigavelmente", diz a Prefeitura.
No local será construído a Universidade da Criança. Segundo a secretaria de Educação, o espaço deve conciliar um Centro Municipal de Educação Infantil e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental. A ideia é que a criança termine a educação infantil e possa ingressar no ensino fundamental sem a necessidade de deslocamento. Não foi informado um prazo para que as obras comecem no local ou quanto tempo a construção deve durar.
A Prefeitura detalhou que algumas áreas na cidade estão sendo avaliadas pela diretoria do Serra para uso do clube. Atualmente, a equipe de futebol treina e joga as partidas oficiais no estádio, mais conhecido como Robertão.

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