Avenida Eldes Scherrer será interditada aos domingos na Serra

A Avenida Eldes Scherrer, ponto importante no trânsito de veículos e local de grande expansão do comércio na Serra, será parcialmente interditada aos domingos, das 6h às 13h, para realização de atividades de cultura, lazer, esporte e saúde. A ideia do projeto "Domingo Feliz", segundo a prefeitura, é que o local vire um ponto de encontro para famílias a partir do próximo domingo (31). Devido à programação, o trânsito vai sofrer alterações.
A interdição será entre o acesso da BR 101 e a saída da Avenida Central, das 6h às 13h. As programações serão oferecidas pela prefeitura das 8h ao meio-dia. A interdição foi oficializada em edital no Diário Oficial da Serra nesta quinta-feira (28).
Com a interdição, os motoristas poderão utilizar outras vias no entorno para trafegar.
VEJA ALTERNATIVAS NO TRÂNSITO
- Todos os veículos que passam pela BR 101 no sentido Jacaraípe terão de entrar na Rua Barão do Rio Branco (atrás do Shopping Montserrat), em Colina de Laranjeiras, seguindo por essa via até sair na Avenida Norte Sul (ao lado agência da Caixa Econômica Federal).
- Outra possibilidade é entrar na via anterior à Avenida Eldes Sherrer Souza, a Avenida Iriri (em Valparaíso). Seguindo por essa via até a Avenida Guarapari. A Avenida Piúma será operada com trânsito local, não sendo permitido o acesso à Avenida Eldes Sherrer Souza.
- A saída da Rua 3D (Av. Norte Sul - próximo ao Terminal Laranjeiras), que dá acesso ao retorno para Avenida Norte Sul, também estará bloqueada, devendo os veículos seguirem pela Avenida Norte Sul (sentido Barcelona) e retornarem na altura do Bairro Colina de Laranjeiras.