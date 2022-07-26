IPVA poderá ser parcelado em até seis vezes a partir de 2023 no ES

A nova lei já está em vigor, mas só tem efeito a partir do ano que vem . Não houve alteração na forma de apuração do IPVA devido, que tem por base o valor médio de mercado do veículo, segundo o ano de sua fabricação, considerando-se a respectiva alíquota: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários.