Como os mais pobres devem pagar a conta da criação de benefícios sociais

Aplicações financeiras

Apenas durante o mês de junho, o dólar subiu mais de 10% comparado ao real. A valorização da moeda norte-americana é explicada, em parte, pela elevação das taxas de juros pelo Federal Reserve (banco central americano), em função do aperto monetário daquele país. O aumento das taxas tira dólares de economias emergentes, como o Brasil, e os leva de volta aos Estados Unidos, onde estão, por exemplo, os títulos do Tesouro americano, conforme pontua o especialista da Valor Investimentos, Gabriel Meira. Mas a percepção de alta do dólar também ocorre porque há uma crescente desvalorização do real, que sofre efeitos da acentuação da crise econômica e fiscal do país e da contínua instabilidade política. Os efeitos da PEC foram sentidos já no dia seguinte à aprovação do texto no Senado, quando a moeda norte-americana bateu R$ 5,33.

A alta do dólar tem impacto imediato na inflação, isto é, na elevação dos preços. Produtos cotados em dólar, que são importados ou podem ser exportados, como combustíveis, alimentos, entre outros, são afetados e se tornam ainda mais caros. Nos últimos 12 meses, a inflação brasileira acumula alta de 11,73%. No Espírito Santo, o IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), chega a 11,53% no período. Esse aumento de preços tem impacto maior justamente para as famílias mais pobres, na medida em que itens essenciais são afetados, conforme lembra a economista Arilda Teixeira.

Para tentar conter a alta de preços, o Banco Central terá que manter os juros altos por mais tempo. Com isso, fica mais caro pegar empréstimos e financiamentos. A desconfiança com o cenário fiscal também contribui para a elevação dos juros, inclusive porque o mercado pede por taxas mais elevadas para que continue a financiar a dívida do governo.

Com dólar e juros em alta, sobe o custo das empresas. E como a inflação também penaliza o consumidor, as vendas caem. As empresas deixam de investir para ampliar sua produção, gerando menos empregos, conforme observa o sócio-fundador da Pedra Azul Investimentos, Lélio Monteiro.

Além de contribuir para a maior desvalorização do real, a PEC aprovada no dia 30, e que agora deve voltar à Câmara, tem potencial de elevar ainda mais o chamado Risco País, ou Risco Brasil, que é como as demais nações percebem a capacidade de pagamento do país e decidem, por exemplo, se emprestam recursos para financiar investimentos. É, basicamente, um indicador que aponta ao mercado financeiro se a possibilidade de o país dar calote em seus credores está aumentando ou diminuindo, e que piora em momentos de deterioração fiscal.