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Capixaba ganha menos hoje do que há dez anos. A culpa não é só da inflação

Percebeu que o seu dinheiro encolheu (ainda mais) nos últimos anos? Não foi só impressão. Vídeo usa dados para explicar como o trabalhador foi perdendo renda no Espírito Santo
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

04 jul 2022 às 07:54

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 07:54

A renda média do trabalhador do Espírito Santo caiu 15% desde o início da pandemia e chegou em 2021 ao menor patamar desde 2012, quando começa a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE. Essa redução, que à primeira vista pode parecer pequena, esconde um oceano de desigualdades.  Pobres, como sempre, perderam mais. Quem já tinha renda alta, perdeu menos.
Embora dados mostrem sucessivas reduções no número de desempregados no país e no Estado, o dinheiro está curto e todo mundo tem sentido no bolso. Claro que a inflação fez subir os preços dos produtos e serviços, mas ela não é a única culpada. Assista ao vídeo acima e entenda como isso tem acontecido.

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