Como o alto preço dos imóveis atrai ricos para Vitória e afasta pobres

Em Vitória, mesmo em bairros onde os preços já costumavam ser altos, as casas e apartamentos estão ainda mais caros. O preço do metro quadrado na Capital do Espírito Santo subiu 22% nos últimos 12 meses, segundo a pesquisa Fipe-Zap. É a maior alta da série histórica, que começa em 2013.

A questão é que essa alta valorização, muito comemorada pelo mercado, tem um lado preocupante: impacta na diminuição da possibilidade da pessoa de baixa renda ter acesso a uma moradia digna e de qualidade, ou pressiona moradores e comerciantes antigos a deixarem o bairro.

Desde o início da pandemia, o metro quadrado da cidade ficou 32% mais caro e hoje tem o preço médio de R$ 8.843. No bairro Praia do Canto ele custa R$ 10.697.

"Essa valorização que a gente está sofrendo no valor dos imóveis e, consequentemente, também nos aluguéis, isso limita a possibilidade da população poder morar numa cidade com boa infraestrutura como Vitória, ou pelo menos em boa parte dela", explica Giovanilton Ferreira, doutor em Arquitetura e Urbanismo e professor da Universidade de Vila Velha (UVV).

Desde o início da pandemia, o metro quadrado da Capital ficou 32% mais caro Crédito: Vitor Jubini

O Estatuto das Cidades prevê alguns mecanismos para que construtoras e incorporadoras paguem ao município pelo direito de construir, e lucrar, sobre os terrenos e toda a infraestrutura pública que há no entorno.

Segundo o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, os instrumentos da política urbana contribuem para possibilizar uma verticalização, e valorização imobiliária, mas que respeite as desigualdades por meio de medidas compensatórias.