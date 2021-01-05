Preço de imóveis residenciais em Vitória tem maior alta em 5 anos

Os preços de imóveis residenciais em Vitória registraram alta média de 7,46% em 2020, segundo dados divulgados nesta terça-feira (5) pelo FipeZap. A Capital capixaba registrou o quinto maior aumento entre as 50 cidades pesquisadas no ano e também ficou com o quinto maior valor do metro quadrado entre as capitais: R$ 7.109.
A pesquisa considera os preços de imóveis usados a partir de anúncios na internet. No caso de Vitória, essa foi a maior alta em cinco anos. O último aumento similar foi em dezembro 2015.
A partir da análise de 8.548 anúncios, o FipeZap também mostrou o preço médio nos principais bairros da cidade. O metro quadrado mais valorizado está em Santa Luíza, seguida da Praia do Canto, Barro Vermelho e Mata da Praia. Nestes bairros o valor supera a média do metro quadrado na cidade.
A valorização é um reflexo da corrida por imóveis vista em 2020, diante da baixa rentabilidade de aplicações como a poupança (o que estimula o resgate e o uso do dinheiro) e da redução das taxas de crédito imobiliário.