Suzano avança em estudos para construção de fábrica de bio-óleo no ES

A Suzano, maior produtora global de celulose e eucalipto, confirmou que os estudos para a viabilização da fabricação de bio-óleo estão avançados. Executivos da companhia disseram, em coletiva na tarde desta quinta-feira (30), que terão "boas notícias" para revelar ao mercado a esse respeito.
"Nós efetivamente estamos bastante avançados nos estudos da parte tecnológica e florestal que são fundamentais para seguir em frente e espero poder dar boas notícias no tema quando tivermos maturidade suficiente", disse o presidente da empresa, Walter Schalka.
A Suzano já manifestou o interesse em instalar uma fábrica de bio-óleo em Aracruz, no Norte do Estado. Em maio deste ano, o colunista Abdo Filho revelou que até o final do ano o Conselho de Administração da companhia deve deliberar sobre a construção da planta.
No final de abril, a empresa anunciou a compra de 206 mil hectares de área em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo. No Estado, foram adquiridos 20 mil hectares. Com isso, a Suzano reforçou sua base florestal, ponto de partida para qualquer investimento.
Bio-óleo é um combustível orgânico, renovável e derivado do processamento de resíduos florestais, como madeira de eucalipto. É um produto com grande capacidade de substituir o petróleo.
NOVA FÁBRICA DE PAPEL EM ARACRUZ
Na mesma coletiva, a Suzano anunciou a intenção de construir uma fábrica de papel tissue e conversão em Aracruz. O projeto, ainda sujeito à aprovação por parte do Conselho de Administração da companhia, prevê que a unidade terá capacidade para produzir 60 mil toneladas anuais de tissue, produto a ser convertido em papel higiênico e papel toalha.
Com investimento estimado em R$ 600 milhões, o projeto levará dois anos para ser concluído. Durante o período das obras, a previsão é de que sejam gerados 300 postos de trabalho. Após o início da produção, cerca de 200 colaboradores e colaboradoras, diretos e indiretos, trabalharão na unidade.
Suzano avança em estudos para construção de fábrica de bio-óleo no ES
A nova planta se encaixa na estratégia da gigante de celulose em avançar nos elos da cadeia produtiva. Em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, a Suzano tem capacidade para converter papel tissue em 30 mil toneladas anuais de papéis higiênicos, o que equivale a 1 milhão de rolos por dia.
O projeto em Aracruz ainda está sujeito à verificação de condições precedentes e precisa ser submetido à análise do Conselho de Administração da Suzano e das autoridades locais.
Caso se confirme, o investimento será feito usando créditos de ICMS da empresa. Como exporta a produção de celulose, ela acumula esses créditos e pode vender parte deles para outras empresas que devem o tributo ao Estado. Assim, se capitaliza para promover outros negócios.
"Temos política de uso de crédito de exportação que permite que a empresa faça negociações no mercado, desde que a atividade ampliada gere emprego e ICMS. O que importa para nós é que os empreendedores tenham confiança em vir e estar no Espírito Santo", disse o governador Renato Casagrande durante a coletiva.
A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, afirmou que é primordial a ampliação da cadeia produtiva no Estado, para que haja mais diversificação de negócios.
“O Espírito Santo tem todo o potencial para atrair investimentos em diversos segmentos, como estamos vendo acontecer. O anúncio que Suzano acaba de realizar é um exemplo claro disso.”