Suzano avança em estudos para construção de fábrica de bio-óleo no ES

Perspectiva da fábrica de bio-óleo, em Aracruz Crédito: Suzano/Divulgação

Suzano , maior produtora global de celulose e eucalipto, confirmou que os estudos para a viabilização da fabricação de bio-óleo estão avançados. Executivos da companhia disseram, em coletiva na tarde desta quinta-feira (30), que terão "boas notícias" para revelar ao mercado a esse respeito.

"Nós efetivamente estamos bastante avançados nos estudos da parte tecnológica e florestal que são fundamentais para seguir em frente e espero poder dar boas notícias no tema quando tivermos maturidade suficiente", disse o presidente da empresa, Walter Schalka.

Bio-óleo é um combustível orgânico, renovável e derivado do processamento de resíduos florestais, como madeira de eucalipto. É um produto com grande capacidade de substituir o petróleo.



NOVA FÁBRICA DE PAPEL EM ARACRUZ

Na mesma coletiva, a Suzano anunciou a intenção de construir uma fábrica de papel tissue e conversão em Aracruz . O projeto, ainda sujeito à aprovação por parte do Conselho de Administração da companhia, prevê que a unidade terá capacidade para produzir 60 mil toneladas anuais de tissue, produto a ser convertido em papel higiênico e papel toalha.

Com investimento estimado em R$ 600 milhões, o projeto levará dois anos para ser concluído. Durante o período das obras, a previsão é de que sejam gerados 300 postos de trabalho. Após o início da produção, cerca de 200 colaboradores e colaboradoras, diretos e indiretos, trabalharão na unidade.

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Fábrica da Suzano em operação Crédito: Divulgação/Suzano

A nova planta se encaixa na estratégia da gigante de celulose em avançar nos elos da cadeia produtiva. Em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, a Suzano tem capacidade para converter papel tissue em 30 mil toneladas anuais de papéis higiênicos, o que equivale a 1 milhão de rolos por dia.

O projeto em Aracruz ainda está sujeito à verificação de condições precedentes e precisa ser submetido à análise do Conselho de Administração da Suzano e das autoridades locais.

Caso se confirme, o investimento será feito usando créditos de ICMS da empresa. Como exporta a produção de celulose, ela acumula esses créditos e pode vender parte deles para outras empresas que devem o tributo ao Estado. Assim, se capitaliza para promover outros negócios.

"Temos política de uso de crédito de exportação que permite que a empresa faça negociações no mercado, desde que a atividade ampliada gere emprego e ICMS. O que importa para nós é que os empreendedores tenham confiança em vir e estar no Espírito Santo", disse o governador Renato Casagrande durante a coletiva.



A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) , Cris Samorini, afirmou que é primordial a ampliação da cadeia produtiva no Estado, para que haja mais diversificação de negócios.