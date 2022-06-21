Fleury faz primeiros investimentos nos laboratórios Pretti e Bioclínico

Em junho do ano passado, o Fleury anunciou a compra de todas as ações de Pretti e Bioclínico, dois dos maiores e mais tradicionais laboratórios de análises clínicas do Espírito Santo. Com o movimento, a companhia colocou os pés no Espírito Santo. O Pretti foi vendido por R$ 193,1 milhões e o Bioclínico por R$ 122 milhões.
O Fleury - uma das maiores companhias de medicina e saúde do país, com mais de 13 mil funcionários e 3 mil médicos - assumiu o comando das empresas capixabas em setembro passado, depois da operação de compra ter sido aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). De lá para cá, 280 novos exames foram adicionados ao portfólio dos dois laboratórios.