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Saúde

Fleury faz primeiros investimentos nos laboratórios Pretti e Bioclínico

Em junho do ano passado, o grupo Fleury anunciou a compra de todas as ações de Pretti e Bioclínico, dois dos maiores e mais tradicionais laboratórios de análises clínicas do ES

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

21 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Matriz do Laboratório Pretti
Matriz do Laboratório Pretti, no Centro de Vila Velha Crédito: Divulgação/Laboratório Pretti
O grupo Fleury prepara a primeira rodada de investimentos nos laboratórios Pretti e Bioclínico desde que as empresas capixabas foram compradas pelo gigante de São Paulo. Ainda em 2022 serão colocados R$ 5 milhões na expansão no parque de análises clínicas e implantação de novas tecnologias.
Em junho do ano passado, o Fleury anunciou a compra de todas as ações de Pretti e Bioclínico, dois dos maiores e mais tradicionais laboratórios de análises clínicas do Espírito Santo. Com o movimento, a companhia colocou os pés no Espírito Santo. O Pretti foi vendido por R$ 193,1 milhões e o Bioclínico por R$ 122 milhões.
O Fleury - uma das maiores companhias de medicina e saúde do país, com mais de 13 mil funcionários e 3 mil médicos - assumiu o comando das empresas capixabas em setembro passado, depois da operação de compra ter sido aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). De lá para cá, 280 novos exames foram adicionados ao portfólio dos dois laboratórios.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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