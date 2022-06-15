BR 262 no Espírito Santo: dificuldades para concessão deve levar a obras de duplicação da rodovia com recursos públicos Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. BR 262 - por que duplicação no ES poderá ter dinheiro da tragédia de Mariana

No caso da BR 262 , o dinheiro que pode ser usado na duplicação é aquele que cabe aos Estados envolvidos e à União. É uma compensação pelas perdas econômicas e ambientais provocadas pelo rompimento da barragem de Mariana. Ela não impacta as indenizações que serão dadas às famílias afetadas.

A Gazeta na segunda-feira (13). “É um dinheiro diferente [daquele destinado às famílias]. Não há acordo que se possa fazer que abra mão ou que reduza recurso das pessoas afetadas”, disse o governador Renato Casagrande em entrevista parana segunda-feira (13).

Ele explicou que a repactuação inclui recursos de compensação e de reparação. “Tem reparação para quem foi afetado, mas tem compensação para retomar a atividade econômica. Para o Espírito Santo, duplicar a BR 262 é uma forma de a gente dar velocidade à retomada da atividade econômica”, avalia.

Casagrande ressaltou ainda que parte da rodovia atravessa a bacia do Rio Doce e afirmou que o Estado não vê problemas em dar sua contribuição para que a duplicação ocorra, ou seja, aplicar parte do recurso da repactuação na rodovia. Ele enfatizou que só endossa o fim das tentativas de concessão se houver investimento público na duplicação.



Como o processo de acordo corre sob sigilo, não é possível ainda detalhar os valores que cada envolvido deverá receber. Porém, estimativas apontam que a parcela da União, somada à dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo chegue a R$ 3 bilhões.

“O Espírito Santo não se opõe a dar sua contribuição. O governador [Romeu] Zema [de Minas Gerais] também não se opõe e, se a União der sua contribuição, se colocar a parte dela, ótimo”, avalia.

ENTENDA O IMBRÓGLIO DA BR 262

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em visita a Colatina na última sexta-feira (11), afirmou que o governo federal decidiu fazer a duplicação da BR 262 por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), após tentativas sem sucesso de promover a concessão da rodovia à iniciativa privada.

“Já estamos alinhados com Zema e Casagrande para fazer a duplicação junto com o Dnit, que vai publicar ainda neste semestre os projetos da BR 262. Os recursos que virão do acordo de Mariana poderão irrigar esses contratos e avançar na duplicação”, apontou o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em visita a Colatina na última sexta-feira (11).

Ao longo dos anos, foram ao menos duas tentativas que fracassaram. Em ambas as ocasiões, ninguém apareceu para arrematar a rodovia. Em 2013, no governo Dilma Rousseff, o leilão chegou a acontecer, mas sem propostas. Mais recentemente, em fevereiro deste ano, a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) decidiu suspender o certame antes mesmo de ele acontecer. O órgão identificou que não havia interesse das empresas no projeto.