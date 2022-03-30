Para o setor produtivo e especialistas, os investimentos portuários e ferroviários assegurados nesta quarta-feira são complementares e devem ampliar consideravelmente a capacidade de escoamento de cargas do Estado nos próximos anos, aumentando também a competitividade do Espírito Santo no mercado nacional e global, atraindo novas empresas e criando mais empregos por aqui.

Construção de malha ferroviária entre Cariacica e Anchieta deve ser iniciada em 2024 Crédito: Daniel Kirsch/Pixabay

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) , Cris Samorini, pondera, por exemplo, que a privatização da Codesa pode criar caminhos para que o Estado amplie as atividades de cabotagem e implemente o programa de incentivo à navegação do governo federal, batizado de BR do Mar.

Ao mesmo tempo, segundo ela, a ferrovia pode auxiliar no escoamento de maior volume de carga até o porto. “Estamos entre os dez estados que mais exportam no país, mas já estivemos em posição melhor do que isso, e podemos voltar a crescer.”

Your browser does not support the audio element. Privatização da Codesa e nova ferrovia vão atrair empresas e criar empregos no ES

Ela pondera que o modelo de privatização escolhido, e que servirá de teste para outras desestatizações no setor portuário, ainda é um piloto e deve ser aprimorado. Ainda assim, é um passo importante para destravar a logística capixaba.

“O maior registro que a gente tem que deixar com isso hoje é que estamos rompendo barreiras históricas no Espírito Santo. É um sopro de ânimo, após um debate tão antigo. Já está mais que provado que a infraestrutura ligada à gestão pública não é o modelo que traz mais eficiência”, avaliou.

"Estamos dando um passo muito grande para o Espírito Santo, que faz com que possamos cumprir com a expectativa de que o Estado seja um hub de logística para o Brasil e o mundo" Cris Samorini - Presidente da Findes

O economista Claudio Frischtak, presidente da Inter.B Consultoria, reforça que a privatização da Codesa é pioneira no país e, na sua perspectiva, muito importante para o Brasil e ainda mais para o Espírito Santo.

Um dos motivos principais é que boa parte das companhias docas tem dificuldade de financiar os investimentos necessários para modernização dos portos, que ficam desatualizados e acabam perdendo cargas para outros portos.

Agora, cria-se espaço para mobilização de recursos que poderão alavancar a produtividade do complexo portuário.

Porto de Vitória, administrado pela Companhia Docas do Espirito Santo (Codesa) Crédito: Fernando Madeira

“E há outra medida tão importante quanto. Um gestor público tem as mãos amarradas, por mais competente que seja, porque está sujeito ao direito público. Mas o gestor privado pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. E isso faz uma diferença enorme. Vai haver mais flexibilidade e mais recursos para desenvolver os portos”, diz Frischtak.

O executivo observa que a operação portuária é particularmente complexa e é esperado que a empresa que arrematou a Codesa - que também será concessionária dos portos de Vitória e Barra do Riacho - se una a grupos que entendem deste tipo de operação. Existe ainda o desafio de estabelecer uma relação harmoniosa com as empresas presentes nos portos.

“Torço para que tudo dê certo. O Porto de Vitória tem um potencial grande, porém está estagnado nos últimos anos. Mas não acredito que nenhuma dessas mudanças será da noite para o dia. Haverá ainda um período de transição entre poder público e iniciativa privada e o investidor ainda vai se aclimatar, os investimentos vêm nos próximos anos.”

"Os projetos de infraestrutura ferroviária vêm para complementar. O Porto de Vitória tem algumas limitações naturais, mesmo modernizando, ampliando. O Porto do Açu, que não está tão distante, não tem essas limitações. Seria uma espécie de um cluster (trabalho conjunto) entre Vitória-Açu. E acho que a privatização da Codesa, mais os investimentos da Vale, podem exatamente fazer essa integração logística" Claudio Frischtak - Economista

Em fevereiro , o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, havia avaliado que “esses primeiros quilômetros de ferrovia, que vão ligar o porto e seus terminais ao complexo industrial, vão fazer diferença.”

Nesta quarta (30), após o leilão da Companhia Docas capixaba, o ministro voltou a falar das perspectivas para a logística capixaba e até brasileira graças aos investimentos previstos.

“A bem-sucedida desestatização da Codesa nos mostra que o futuro da infraestrutura de transportes está cada vez mais próxima da gente. Com os investimentos previstos, será possível dotar os portos de Vitória e de Barra do Riacho das melhores práticas e tecnologias existente no mundo hoje. Na prática, é desenvolvimento, empregos e aprimoramento de toda a cadeia logística brasileira”, afirmou.