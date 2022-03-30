Montadora vai ampliar fábrica no ES e abrir mais de 200 empregos

A planta industrial da montadora gaúcha Agrale, instalada no Polo Industrial de São Mateus, no Norte do Estado, vai ser ampliada. Com a expansão, a previsão é de que sejam geradas mais de 200 vagas de emprego.
Segundo a prefeitura do município, o representante da diretoria da empresa, Leandro Dornelles, junto com o administrador da Agrale em São Mateus, Denis Alexandre Correa, participaram de reunião com a administração municipal em que confirmaram o investimento.
Na ocasião, o Dornelles explicou o objetivo da iniciativa. “É alinhar interesses, projeções e prazos. A ideia é ampliar a fábrica em mais 40.000 m², o que praticamente quadruplica a planta”, disse.
Para ele, o grande diferencial de São Mateus é o potencial logístico. “Caxias do Sul (RS) fica no extremo sul do País, e a distância de lá até alguns dos nossos clientes interfere nos custos de vendas. Aqui, estamos centralizados, perto de tudo”, explicou.