A empresa ficará responsável por construir, operar e manter 1.139 quilômetros de linhas de transmissão com uma capacidade de 2.250 mega-volt-ampéres (MVA) nos dois Estados. A CTEEP terá 60 meses para iniciar a operação comercial das linhas de transmissão e a previsão é de que as obras criem 7.307 empregos diretos.

Investimentos em linhas de transmissão vão criar 7.307 empregos no ES e em MG Crédito: Aneel/Divulgação

O lote 3 é um dos três destinados ao escoamento da energia gerada por fontes renováveis. No Espírito Santo, estão previstas intervenções em dois trechos (João Neiva 2 e Viana 2, com extensão de 77,5 quilômetros e 7,5 quilômetros, respectivamente).

A CTEEP apresentou oferta de R$ 286,7 milhões pelo lote, representando um deságio de 46,75% em relação à Receita Anual Permitida prevista pela agência reguladora, no valor de R$ 536,6 milhões.

No total, a Aneel licitará 13 lotes para a construção e a manutenção de 5.425 quilômetros de linhas de transmissão e de 6.180 mega-volt-ampéres (MVA) em capacidade de transformação de subestações no país.