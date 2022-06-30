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Energia elétrica

Investimentos em linhas de transmissão vão criar 7.307 empregos no ES e em MG

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) arrematou um lote em leilão da Aneel e investirá R$ 3,65 bilhões na construção e manutenção de linhas; saiba mais

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 16:36

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 jun 2022 às 16:36
A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) investirá R$ 3,65 bilhões na construção e manutenção de linhas de transmissão de eletricidade em Minas Gerais e Espírito Santo. A empresa arrematou o lote 3 do primeiro Leilão de Transmissão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de 2022, realizado nesta quinta-feira (30).
A empresa ficará responsável por construir, operar e manter 1.139 quilômetros de linhas de transmissão com uma capacidade de 2.250 mega-volt-ampéres (MVA) nos dois Estados. A CTEEP terá 60 meses para iniciar a operação comercial das linhas de transmissão e a previsão é de que as obras criem 7.307 empregos diretos.
Investimentos em linhas de transmissão vão criar 7.307 empregos no ES e em MG
Investimentos em linhas de transmissão vão criar 7.307 empregos no ES e em MG Crédito: Aneel/Divulgação
O lote 3 é um dos três destinados ao escoamento da energia gerada por fontes renováveis. No Espírito Santo, estão previstas intervenções em dois trechos (João Neiva 2 e Viana 2, com extensão de 77,5 quilômetros e 7,5 quilômetros, respectivamente).
A CTEEP apresentou oferta de R$ 286,7 milhões pelo lote, representando um deságio de 46,75% em relação à Receita Anual Permitida prevista pela agência reguladora, no valor de R$ 536,6 milhões.
No total, a Aneel licitará 13 lotes para a construção e a manutenção de 5.425 quilômetros de linhas de transmissão e de 6.180 mega-volt-ampéres (MVA) em capacidade de transformação de subestações no país.
Além de Espírito Santo e Minas Gerais, os empreendimentos contemplarão os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. A expectativa de investimento no país é de R$ 15,3 bilhões. São previstos 31.697 empregos diretos durante o período de construção das instalações.

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