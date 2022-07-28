Acidentes na BR 101: trecho no ES é o sexto mais perigoso do Brasil

BR 101 no Espírito Santo é a 5ª rodovia mais perigosa do país Crédito: Jota Júnior

BR 101 , que corta 475 quilômetros do Espírito Santo , é considerada a 6ª rodovia federal mais perigosa do Brasil. A via – um dos principais eixos rodoviários do Estado – está listada no ranking das rodovias com mais acidentes registrados: em 2021, foram 1.746 ocorrências, que deixaram 2.070 pessoas feridas, uma média de quase seis vítimas por dia, classificando o trajeto no Estado como o 5° com mais vítimas feridas, segundo o anuário da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

RANKING DE ACIDENTES

BR 101 de Santa Catarina (4.094) BR 116 de São Paulo (3.099) BR 381 em Minas Gerais (2.388 ) BR 277 do Paraná (1.929) BR 040 de Minas Gerais (1.752) BR 101 do Espírito Santo (1.746 ) BR 101 do Rio de Janeiro (1.658 ) BR 376 do Paraná (1.654) BR 116 do Rio de Janeiro (1.414) BR 470 de Santa Catarina (1.207)

RANKING DE FERIDOS

BR 101 de Santa Catarina (4.310) BR 116 de São Paulo (3.151) BR 381 em Minas Gerais (2.878) BR 040 de Minas Gerais (2.175) BR 101 do Espírito Santo (2.070) BR 277 do Paraná (2.008) BR 101 do Rio de Janeiro (1.869) BR 376 do Paraná (1.732) BR 470 de Santa Catarina (1.406) BR 116 do Rio de Janeiro (1.403)

Acidente de bicicleta no km 217 da BR 101, em Ibiraçu, deixou vítima internada por 44 dias, 23 deles em coma Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma das vítimas é o motorista Carliano Cabidelli, que, em maio deste ano, sofreu um grave acidente de bicicleta no km 217 da BR 101, em Ibiraçu, e ficou internado por 44 dias – 23 deles em coma.

“O que eu tenho na memória é o que me contaram. Eu passei em cima de um pneu e caí, desacordado. As pessoas me socorreram, me tiraram da pista e me levaram para o acostamento”, relatou, em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.

Ele disse que ainda tem muitas marcas pelo corpo e está em processo de recuperação. O motorista e a esposa, a dona de casa, Marquele Cabidelle, acreditam que o acidente aconteceu por problemas de falta de iluminação na rodovia. “Eu acho muito perigosa. Tinha que ter mais iluminação e limpeza também, porque, no caso dele, foi um pneu que estava no meio da estrada. Ele estava pedalando só com a iluminação da lanterna”, disse a esposa de Carliano.

BR-101 no Espírito Santo é a 5ª rodovia mais perigosa do país Crédito: Jota Júnior

Dos 475 km da BR 101 no Espírito Santo, o trecho com mais acidentes é o km 464, em Carapina, na Serra. Já no Norte do Estado, a cidade com mais ocorrências é Linhares, em especial entre os km 143 e 149, seguida por São Mateus, no km 62.

Um dos trajetos que saiu da lista de mais perigosos foi um trecho de 10 km da BR 101 no Centro de Linhares: ele já ocupou o 4º lugar com mais acidentes no Brasil, em 2015, e agora está na 82ª posição. A região ganhou mais sinalização e radares para evitar os acidentes.

À reportagem, o inspetor Eduardo Costa Negro, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), disse que ainda faltam melhorias em toda a extensão BR 101 no Estado. “O Espírito Santo se desenvolveu do ponto de vista econômico e social nos últimos 20 anos e o fluxo da rodovia ficou infinitamente maior. Há um descompasso entre esse desenvolvimento com a falta de investimento na via, que apresenta as mesmas características de 20 anos atrás”, afirma.

Outro fator que contribui para o alto número de pessoas acidentadas na rodovia é o descumprimento de normas de trânsito. Nessa categoria, segundo os dados da PRF, a BR 101 no Estado ocupa o 9º lugar, com 160.039 infrações cometidas em 2021.

“Há uma concentração de acidentes na sexta-feira e aos finais de semana, principalmente no período noturno, que está associado a ingestão de bebida alcoólica e ao desrespeito de regas básicas do trânsito. Os condutores precisam estar atentos a isso. A PRF faz uma programação de fiscalização para estar nesses momentos mais complexos, dando segurança para todos que utilizam a rodovia”, afirma o inspetor.

O QUE DIZ A ECO 101

A Eco101, concessionária responsável pela rodovia, informou que o trecho onde aconteceu o acidente com o Carliano fica compreendido na zona rural do município de Ibiraçu, por isso não contempla a implantação de iluminação rodoviária. A concessionária esclarece ainda que a via está devidamente sinalizada com placas indicativas, assim como sinalização horizontal, de acordo com as normas técnicas vigentes.

A reportagem de A Gazeta também procurou a Eco101 para se posicionar sobre a situação da rodovia em relação ao ranking de acidentes em rodovias federais. Veja a nota na íntegra:

"A Eco101 informa que houve uma redução de 68% no número de acidentes (dados da PRF) comparando o ano de 2013 com 2021 na BR-101/ES/BA. Cabe ressaltar que as reduções são reflexos de investimentos na infraestrutura, ações de conscientização para um trânsito mais seguro e da fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal.

Desde que assumiu a concessão, a Eco 101 investiu R$ 2,3 bilhão BR-101/ES/BA em obras de manutenção, restauração, modernização, nivelamento, ampliação e duplicação da rodovia, bem como melhorias na sinalização horizontal e vertical, fechamento de acessos irregulares, além dos serviços operacionais que ficam à disposição dos usuários. Além disso, visando a segurança e melhor prestação de serviço à sociedade, a concessionária reformou seis postos e delegacias da PRF, modernizou quatro postos de pesagem e instalou 114 pontos de fiscalização no trecho concessionado da BR-101.

A Eco101 conta com o Programa de Redução de Acidentes (PRA), onde são mapeados os pontos de atenção da rodovia e estudadas possíveis melhorias, e faz parte do Programa Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran). A concessionária também realiza campanhas educativas de forma permanente com os usuários ao longo da rodovia para estimular a mudança de comportamento no trânsito, dissemina mensagens educativas sobre segurança viária por meio dos painéis de mensagens variáveis existentes ao longo do trecho sob concessão, além de campanhas nas redes sociais e revista mensal.