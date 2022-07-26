Após obras, BR 262 pode ter concessão conjunta com a BR 101 no ES, diz ANTT

Em entrevista à CBN Vitória, nesta terça-feira (26), o superintendente de Concessão da Infraestrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Renan Brandão, afirmou que o acordo para conseguir esse recurso já está sendo conduzido pelo Ministério de Infraestrutura. “É algo que já está sendo costurado”, explicou o superintendente.

De acordo com Renan Brandão, a intenção com a utilização de recursos públicos é reduzir o volume de investimentos privados que serão necessários dentro da concessão e, a partir disso, viabilizar uma concessão cujas tarifas sejam aceitas. “Precisamos de tarifas que sejam razoáveis para que os usuários consigam pagar por essa concessão”, explica ele.

Obras de duplicação da BR 262 Crédito: Divulgação/Dnit

"É possível, futuramente, com as obras executadas, que a BR 262 seja concedida em conjunto com a BR 101. Tudo isso passa a ser estudado, nesse momento, para encontrarmos soluções mais robustas para a estrutura da malha rodoviária no Espírito Santo" Renan Brandão - Superintendente de Concessão da Infraestrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Ele destaca que, para isso acontecer, é preciso analisar todos os cenários identificando como canalizar mais investimentos e como eles podem atender da melhor forma as expectativas de prazo da sociedade capixaba. “Temos que estudar quais as extensões adequadas, se é viável colocar as duas rodovias em um mesmo contrato ou não”, explica o superintendente.

A previsão para que seja feita uma nova licitação da BR 101 é de dois anos. Nesse tempo, segundo Renan Brandão, são feitos estudos de viabilidade econômica, técnica e ambiental.

Depois, é elaborada uma proposta de contrato, que é levada para audiência pública, onde se discute níveis tarifários, necessidades e trechos. A partir disso, se conclui as análises e se submete o estudo e contrato ao Tribunal de Contas da União (TCU). Só então é aberto o procedimento de leilão.

Em relação ao novo modelo de concessão, o superintendente explica que não há mais espaço para investidores sem o capital suficiente para cumprir os compromissos.

"O objetivo do modelo de leilão é selecionar aqueles que tenham condições técnicas e financeiras para realizar os investimentos. Não há mais espaço para aquele aventureiro que vai tentar com os recursos da concessão se capitalizar" Renan Brandão - Superintendente de Concessão da Infraestrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)