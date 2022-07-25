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101 problemas da duplicação da BR 101 no ES; concessão foi devolvida

Nove anos após a assinatura do contrato, a Eco101 anunciou, no dia 15 deste mês, que estava devolvendo a concessão, com 53 quilômetros duplicados, dos 461 km que a rodovia tem no Estado
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

25 jul 2022 às 20:04

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 20:04

eco 101
Trecho duplicado na BR 101 Sul Crédito: Vitor Bermudes / Mosaico Imagem
A duplicação da principal rodovia federal no Espírito Santo, a BR 101, acumula tantos problemas quanto a identificação de seu nome. São falhas que aconteceram já na apresentação do projeto e que seguiram pela assinatura do contrato, na obtenção do licenciamento, com irregularidades apontadas em obras, o agravamento do cenário econômico seguido de recessão até a devolução da concessão, anunciada pela gestora da ampliação, a Eco101, no último dia 15. 
O fato acontece quando foram duplicados, até o momento, 53,4 quilômetros. O total equivale a cerca de 13% do previsto em contrato até o 10º ano da concessão.
Alguns dos - 101 problemas da duplicação da BR 101 no ES; concessão foi devolvida
Um projeto cuja história das dificuldades começou muito antes da assinatura do contrato. Por mais de uma década, várias propostas de projetos foram discutidas e adiadas.
Houve problemas já no lançamento do edital, em 2011, adiado para ajustes nas regras. Depois vieram brigas judiciais entre os concorrentes. O contrato acabou sendo assinado em 2013, quando o cenário econômico era mais complicado.

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Quatro anos após a assinatura do contrato, a empresa alegou não ter como cumprir o principal objetivo dele: ampliar a BR 101 no Estado, de Norte a Sul.  Dentre os problemas apontados pela Eco101, estava a demora na obtenção das licenças ambientais, as dificuldades para desapropriar/desocupar a faixa de domínio e a redução do volume de tráfego - a fonte das receitas.
De acordo com o contrato, no primeiro ano a empresa teria que fazer obras de recuperação, sinalização e manutenção em toda a rodovia. Logo depois começariam as obras de duplicação. O previsto era que cerca de metade da rodovia estaria duplicada até o sexto ano da concessão (maio/2019), o que equivale a 177,7 quilômetros.

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Outros 208,20 quilômetros deveriam ser feitos até o décimo ano da concessão (maio/2023), e, por último, os 34,3 quilômetros finais, que seriam feitos até o 23º ano da concessão (maio/2036). Até maio deste ano - nono ano da concessão - foram duplicados 53,4 quilômetros, cerca de 13% do previsto até o décimo ano. Foram construídos ainda 9 viadutos e 19 passarelas. E neste mês, a Eco101 desistiu da concessão e ingressou com um processo de “devolução amigável” junto à ANTT.

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O VAI E VEM DE DIFICULDADES

Confira abaixo os 101 problemas que afetaram a concessão desde a apresentação do projeto de duplicação da rodovia:

1 - Maio/2010 - Projeto não inclui a Reserva Biológica de Sooretama

Na audiência pública de apresentação do projeto da rodovia, um representante da Reserva Biológica de Sooretama destaca que a rodovia corta a Rebio e que não foi citada no estudo. E questiona se o projeto conta com a anuência do ICMBio. Fato que acabou paralisando, nos anos seguintes, o licenciamento ambiental do trecho norte da BR 101.

2 - Maio/2010 - ANTT anuncia leilão

No final do mês, a ANTT anuncia que fará em setembro do mesmo ano o leilão da BR 101 no Estado.

3 - Abril/2011 - Iniciado o licenciamento ambiental do trecho sul

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) inicia o processo de licenciamento ambiental do trecho sul da BR 101, junto ao Ibama.  Em agosto do mesmo ano, o Ibama emitiu o Termo de Referência definitivo.
BR 101 - Trecho Guarapari a Anchieta
 Trecho da BR 101 entre Guarapari e Anchieta durante obras de duplicação Crédito: Mosaico Imagem

4 - Setembro/2011 - Lançamento do edital de concessão da BR 101

ANTT lança o edital de concessão da BR 101 no Estado. O leilão estava previsto para 17 de novembro. Acabou sendo suspenso e adiado para janeiro do ano seguinte (2012).

5 - Janeiro/2012 - EcoRodovias vence leilão

O Consórcio Rodovia da Vitória (EcoRodovias e SBS Engenharia e Construções) venceu o leilão. A tarifa de pedágio é de R$ 0,03391 por km, com um deságio de 45,63%. Foi anunciado que a assinatura do contrato seria no dia 5 de julho de 2012.

6 - Março/2012 - Começam as disputas

O segundo colocado no leilão, o Consórcio Rodovia Capixaba - formado por seis grupos empresariais capixabas - entra com recursos, que vão se converter em ações na Justiça Federal. Apontam irregularidades no plano de negócios apresentado pelo vencedor do leilão, a EcoRodovias.

7 - Maio/2012 - Assinatura do contrato postergada

Assinatura do contrato, prevista para 5 de julho,  é empurrada para o dia 17 e, depois, para o dia 26.

8 - Julho/2012 - Justiça suspende contrato

Decisão da Justiça Federal suspende a assinatura do contrato.

9 - Dezembro/2012 - Ainda sem licenciamento ambiental

DNIT entrega a primeira versão do  estudo de impacto ambiental, o EIA/RIMA, para a duplicação do trecho sul da BR 101, aceita pelo Ibama em março/2013. 

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10 - Abril/2013 - Contrato é assinado

Justiça libera e contrato é assinado. Mas continua a briga judicial entre o primeiro e  o segundo colocados no leilão.

11 - Abril/2013 - Contorno do Mestre Álvaro não ficou pronto

O contrato assinado considera que o Contorno do Mestre Álvaro estaria pronto até o final do 5º ano de concessão, cuja principal função era eliminar o tráfego  urbano da Serra.  O que não aconteceu.

12 - Maio/2013 - Concessionária assume licenciamento no Ibama

A Eco101 assume o processo de licenciamento ambiental junto ao Ibama para a duplicação do trecho sul, que vai de Viana a Mimoso do Sul.

13 - Julho/2013 - Consórcios que disputaram leilão se unem

É assim que seis grupos de empresas capixabas, que não venceram a licitação, entram para a concessão. É criada a empresa Centauros, formada por: Coimex, Águia Branca, A. Madeira, Urbesa/Arariboia, Tervap e Contek. O controle acionário fica com a EcoRodovias. Nada mais se fala sobre as irregularidades questionadas na Justiça Federal.
Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama animais atropelados na BR 101 - onça-pintada
Felino atropelado em trecho norte da BR 101 Crédito: Leonardo Merçon / Últimos Refúgios

14 - Abril/2014 - Começa licenciamento ambiental trecho norte

Um ano após assinatura do contrato, concessionária dá início ao licenciamento ambiental do trecho norte da rodovia, que vai Serra a Pedro Canário.

15 - Maio/2014 - Pedágio começa a ser cobrado

Começa a cobrança de pedágio nas sete praças da BR 101 no Estado. O valor inicial passou por dois reajustes

16 - Junho/2014 - Problemas em projetos

Eco101 relata problemas com rede de gás da Petrobras e com autorização de obras em municípios, com mudanças em projetos.

17 - Julho/2014 - Audiência pública para trecho sul

É realizada audiência pública para a duplicação do trecho sul da BR 101, como uma das etapas do licenciamento ambiental. Ibama pede mais informações para licenciamento do trecho norte.

18 - Dezembro/2014 - Assinado contrato do Contorno do Mestre Álvaro

É assinado o contrato para as obras do Contorno do Mestre Álvaro, cuja construção demorou devido aos sucessivos atrasos e irregularidades encontrados pelo TCU, que barrou o projeto.

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19 - Março/2015 - Projeto incompleto para trecho sul

A concessionária entrega complementações do projeto de licenciamento, solicitadas pelo Ibama, que foram consideradas insuficientes.

20 - Abril/2015 - Eco101 reclama de prejuízos por ausência do Contorno do Mestre Álvaro

A concessionária solicita para a ANTT reequilíbrio alegando que a não execução do Contorno do Mestre Álvaro acarreta mais custos, pois o trecho em operação na Serra é superior em 13,7 km do que o contorno, atravessando vias urbanas.

21 - Junho/2015 - Ibama reclama de atrasos na entrega de documentos 

Ibama informa que solicitou quatro vezes ao empreendedor a solução de pendências no Plano de Trabalho para o levantamento de fauna, problema sanado no mês seguinte.

22 - Setembro/2015 - Criada a Comissão de Fiscalização Externa do Contrato da BR 101

Parlamentares federais  criam comissão para acompanhar  e fiscalizar os planos de trabalho, as obras realizadas, as intervenções futuras, os investimentos, as obrigações e os direitos adquiridos pela concessionária.

23 - Outubro/2015 - Sai licença prévia para a obra no trecho sul

O Ibama emitiu a Licença Prévia (LP) 520/2015 para o trecho sul da BR 101. Mas obras ainda não podem ser feitas
Super contorno de Linhares e Sooretama
Opções de trajetos para obras do Contorno de Linhares e Sooretama Crédito: Arte: Geraldo Neto

24 - Janeiro/ 2016 - Ibama recusa estudo do trecho norte

A concessionária protocolou a primeira versão do estudo de impacto ambiental, o EIA/RIMA, recusada pelo Ibama, para o trecho norte.

25 - Março/2016 - Ibama reclama de falta informação

Eco101 apresentou o Projeto Básico Ambiental (PBA) e o Projeto de Inventário Florestal para o Contorno de Iconha, mas o Ibama reclama de falta de informações.

26 - Março/2016 - TCU é acionado para investigar contrato da BR 101

Comissão Externa solicita ao TCU fiscalização no contrato de concessão da BR 101.

27 - Julho/2016 - Sai a primeira licença ambiental para trecho sul

Três anos após a assinatura do contrato, Ibama emitiu a Licença de Instalação autorizando as obras do Contorno de Iconha e entre os municípios de Viana e Mimoso do Sul.

28 - Julho/2016 - Licenciamento do Trecho Norte a passos lentos

Eco101 entrega segunda versão dos estudos de impacto ambiental, o EIA/Rima. Ibama pede novas complementações.

29 - Novembro/2016 - Eco 101 propõe terceiras faixas ao invés de duplicação

A Eco101 apresenta estudo para a ANTT, com terceiras faixas em pontos críticos substituindo duplicação da BR 101.

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30 - Fevereiro/2017 - Demora de quase um ano para entregar dados ao Ibama

Concessionária entrega ao Ibama as complementações ao estudo de impacto ambiental que tinha sido solicitado em julho de 2016

31 - Março/ 2017 - Relatório do TCU aponta irregularidades

TCU constatou indícios de irregularidades no andamento das obras da BR 101. Aponta que a tarifa básica de pedágio calculada pela ANTT se mostra “superestimada” e que não foram efetuados os ajustes no cronograma de obras.

32 - MPF quer recálculo dos pedágios

MPF-ES recomendou à ANTT determinar que a Eco101  recalcule o valor dos pedágios cobrados na estrada.

33 - Março de 2017 - Aplicadas 1.716 notificações contra Eco101

Em menos de quatro anos de concessão, ANTT aplicou 1.716 notificações à Eco101. Elas somam R$ 32 milhões.

34 - Março/2017 - Eco101 admite atraso em obras

Em audiência da Comissão de Fiscalização Externa do Contrato da BR 101, a Eco101 admite atrasos nas obras e diz que entregou para a ANTT um novo plano de trabalho para duplicação.

35 - Maio/2017 - TCU determina revisão do pedágio

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que a ANTT revise o valor do pedágio cobrado na BR 101.

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36 - Junho/2017 - ANTT recusa mudanças no contrato

As propostas da Eco101 de construção de terceiras faixas e  novos contornos como alternativa à duplicação são recusadas pela ANTT.

37 - Julho/2017 - Eco diz que não tem como cumprir obras previstas

Eco101 diz que não fará a duplicação da rodovia como previsto no contrato. Alega dificuldades financeiras, problemas com licenciamento ambiental e desapropriações da faixa de domínio. 

38 - Julho/2017 - Proprietários questionam desapropriação

Proprietários de terrenos ao longo do trecho sul da BR 101 alegam que a Eco101 busca desapropriar terras sem oferecer indenizações.

39 - Julho/2017 - MPF apura irregularidades da Eco101

Um inquérito civil do Ministério Público Federal (MPF) apura descumprimento do contrato de concessão da BR 101. 
BR 101 Norte - Contorno de Fundão
Projeto de contorno em Fundão, na BR-101 Norte Crédito: Arte: Geraldo Neto

40 - Agosto/2017 - Eco101 ameaça devolver concessão

Informação surge em reunião no Dnit, com Ministério dos Transportes, ANTT e parlamentares.

41 - Agosto/2017 - Indenização de R$ 10 milhões para usuários da BR 101

Ação civil pública do MPF,  por descumprimento de contrato, pede indenização de R$ 10 milhões, com valor deduzido no pedágio.

42 - Agosto/2017 - “Puxadinho” de obras

A Gazeta consegue acesso a projeto da Eco101, que propôs uma espécie de “puxadinho”: em vez dos 460 quilômetros de via ampliada, queria fazer terceiras faixas, que juntas vão totalizar 12% da obra original.

43 - Agosto/2017 - Três trechos deveriam ser duplicados por gatilho de contrato

Dispositivo do contrato dispara a obrigação de realizar obras de duplicação quando o tráfego ultrapassa os limites pré-estabelecidos. Isso ocorreu em maio de 2015, em três trechos da rodovia. 

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44 - Setembro/2017 - ANTT cobra cumprimento de obras

ANTT, após pressão de parlamentares e governo estadual, cobra cumprimento do contrato, e Eco101 diz que vai retomar obras,  mas sem apresentar novo cronograma

45 - Setembro/2017 - ANTT rejeita “puxadinho de obras”

A ANTT rejeita proposta  da Eco101, que substitui a duplicação por terceiras faixas, uma espécie de “puxadinho”. 

46 - Setembro/2017 - Sem pagar pedágio

Advogado e magistrado conseguem na Justiça o direito de não pagar pedágio na BR 101, em nenhuma das praças.

47 - Outubro/2017 - Obras retomadas

Após meses de paralisação, Eco101 informa que as obras vão ser retomadas e que iniciaria o trecho entre Viana e Guarapari.

48 - Dezembro/2017 - Donos capixabas da Eco101 deixam concessão

Seis grupos capixabas saem de sociedade da Eco101. A insatisfação  surgiu com anúncio de que duplicação não seria realizada.
BR 101 Norte - Contorno de Ibiraçu
Projeto de contorno em Ibiraçu na BR 101 Norte Crédito: Arte: Geraldo Neto

49 - Janeiro/2018 - Polêmica dos radares

Os mais de 40 radares que existiam na BR 101, quando administrada pelo Dnit, foram retirados. A ANTT manteve apenas 20.

50 - Maio/2018 - Eco anuncia obras no trecho sul

Com dois anos de atraso, a Eco101 anuncia que fará a duplicação do trecho entre Viana e Guarapari.

51 - Maio/2018 - MPF questiona valor de radares

O MPF-ES diz que valores propostos pela Eco101, de R$ 287 milhões para radares, são superestimados e vão aumentar pedágio.

52 - Maio/2018 - TCU diz que pedágio deve reduzir

Em nova decisão, TCU reafirma que pedágio deve ser reduzido em decorrência da não execução de obras até o quinto ano da concessão.

53 - Junho/2018 - Tarifa de pedágio reduz

ANTT reduz pedágio de R$ 0,10 a R$ 0,30 por “desconto de reequilíbrio”.

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54 - Julho/2018 - Obras atrasadas

Previstas para outubro/2017, obras do Contorno de Iconha e trechos de João Neiva, Ibiraçu e Anchieta atrasaram. 

55 - Junho/2018 - Acórdão do TCU reafirma irregularidades na concessão

Em novo acórdão, TCU reafirma que há irregularidades no contrato e que pedágio deve ser reduzida por obras não feitas.

56 - Obras entregues

Após vários atrasos, três pequenos trechos tiveram duplicação concluída: João Neiva (2,5 km), Ibiraçu (4,5 km) e Anchieta, onde, dos 7,4 km prometidos, a Eco entregou 2,5 km devido a impasses nas desapropriações.

57 - Fevereiro/2019 - Assembleia Legislativa cria Comissão de Fiscalização do contrato

Foi criada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo uma comissão para fiscalizar contrato de concessão da BR 101.

58 - Março/2019 - Contorno de Iconha fica pronto

Após mais de dois anos de atrasos, o Contorno de Iconha , com 7,84 quilômetros , é entregue.

59 - Abril/2019 - Polícia Federal investiga concessionárias

A sede da Eco101 foi alvo de três mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal, na Operação Infinita Highway, que apura o superfaturamento das tarifas de pedágios em rodovias concedidas nos Estados de Goiás, Bahia e Espírito Santo.

60 - Abril/2019 - Eco pede novo cronograma de obras

Eco101 propõe à ANTT uma revisão do cronograma de obras e investimentos na BR 101. 
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini - 03/05/2019

61 - Abril/2019 - Obras do Contorno do Mestre Álvaro retomadas

Paralisadas várias vezes, as obras do Contorno do Mestre Álvaro são retomadas. Pelo contrato, elas estariam concluídas em 2012.

62 - Maio/2019 - Licenciamento para trecho norte é negado

O licenciamento ambiental para trecho da Serra a Pedro Canário foi negado pelo ICMBio por afetar Reserva de Sooretama.

63 - Maio/2019 - Eco diz que contorno pode ser solução para Sooretama

Eco101 propõe contornos à Reserva de Sooretama, mas a ANTT considera  sugestão “bastante ilógica”, por aumentar o pedágio.

64 - Maio/2019 - Nem 8% da rodovia duplicado

O trecho duplicado da BR 101 é de 15,5 quilômetros. Não chega a 8% do que está previsto no contrato, segundo a ANTT.

65 - Maio/2019 - Eco101 quer duplicar 30 km por ano

Eco101 apresenta promessa de duplicar 30 km por ano até o final da concessão, como proposta à ANTT para mudar o cronograma de obras

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66 - Maio/2019 - OAB pede suspensão pedágio

A Justiça Federal suspendeu o reajuste na tarifa de pedágio por descumprimento do cronograma de duplicação da rodovia.

67 - Maio/2019 - Eco101 acumula mais de R$ 375,18 milhões em multas

ANTT aplica mais de 10 mil notificações à Eco101 desde o início da concessão, com 259 multas que somam R$ 375,18 milhões. 

68 - Julho/2019 - Justiça Federal adia aumento de pedágio

O aumento do pedágio foi novamente adiado pela Justiça Federal, em ação da OAB-ES.

69 - Agosto/2019 - ANTT diz que vai reduzir pedágio

ANTT decide reduzir pedágio após reequilíbrio.

70 - Agosto/2019 - Impasse em licenciamento de trecho norte

Impasse sobre licenciamento do trecho norte permanece, mas Ibama antecipa análises para acelerar processo de licenciamento.

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71 - Setembro/2019 - Com atraso, trecho entre Viana e Guarapari é entregue

São entregues 9 quilômetros, de um total de 30, do trecho entre Viana e Guarapari.

72 - Junho/2020 - Pandemia atrasa obras

Duplicação do trecho entre Guarapari e Anchieta, prevista para o segundo semestre de 2020, foi adiada para 2021.

73 - Junho/2020 - ANTT sugere excluir duplicação em trecho da Rebio de Sooretama

Para viabilizar a duplicação do trecho norte, ANTT analisa exclusão dos 25 km que percorrem a Reserva de Sooretama.

74 - Junho/2020 - MPF pede explicações sobre redução de obras

MPF quer explicações sobre redução de atividades da Eco101 nos municípios de Guarapari e Alfredo Chaves.

75 - Julho/2020 - Ibama descarta duplicação em trecho da Reserva de Sooretama

ANTT diz que os cerca de 23 quilômetros da BR 101 que cortam a Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama não vão ser duplicados.

76 - Agosto/2020 - Eco101 retoma duplicação entre Guarapari e Anchieta

Paralisada pela pandemia de Covid-19, a obra de duplicação de mais 22 quilômetros entre Guarapari e Anchieta foi retomada.

77 - Setembro/2020 - Segundo trecho entre Viana e Guarapari é entregue

Mais uma parte do trecho que liga Viana a Guarapari, de 9 km, foi entregue.

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78 - Setembro/2020 - ANTT promete resolver impasse na duplicação de trecho norte

A ANTT espera resolver até o fim do ano o impasse do licenciamento do trecho norte da BR 101, entre Serra e Pedro Canário.

79 - Setembro/2020 - Reajuste do pedágio é adiado

ANTT informa que não há previsão de quando será definido o reajuste das tarifas, que era previsto para maio.

80 - Dezembro/2020 - Novo atraso nas obras

Obras do trecho entre Viana e Guarapari foram adiadas para o ano seguinte.

81 - Maio/2021 - Proposta de suspender duplicação em 6 cidades

Proposta da ANTT suspende duplicação a partir da Reserva de Sooretama, deixando 6 municípios de fora das obras.

82 - Maio/2021 - MPF-ES dá prazo para Ibama analisar licenciamento

MPF dá prazo de 20 dias para Ibama analisar licenciamento do trecho norte.

83 - Julho/2021 - Trecho entregue após 3 anos de atraso

São entregues os últimos quilômetros do trecho entre Viana e Guarapari, totalizando 30 quilômetros de pista duplicada.

84 - Julho/2021 - MPF critica demora em impasse na duplicação

MPF critica a demora na concessão do licenciamento ambiental.

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85 - Julho/2021 - Moradores pedem mudança em projeto de obras

Moradores de Rio Novo do Sul apontam que obra irá dividir cidade e cobra mudanças no projeto de duplicação.

86 - Agosto/2021 - Ibama diz que vai autorizar obras em parte do trecho norte

Ibama diz que obras serão suspensas no trecho da Reserva de Sooretama.

87 - Setembro/2021 - Plenário do TCU mantém decisão sobre irregularidades

TCU confirma as irregularidades em contrato e pede mudanças no cálculo do pedágio.

88 - Outubro/2021 - Eco101: obras no Norte

A duplicação no trecho norte da BR 101 será iniciada pela parte da rodovia que vai da Serra até João Neiva.

89 - Março/2022 - TCU dá prazo para ANTT promover acertos em contrato

A corte de Contas estabelece o primeiro prazo para que a ANTT acerte as irregularidades em contrato.

90 - Abril/2022 - Contornos no trecho norte

ANTT diz que trecho norte terá contornos em Fundão e Ibiraçu.

91 - Abril/2022 - Eco101:  novo cronograma de obras de 2022

A Eco101 anuncia um conjunto de obras de duplicação da BR 101 Sul para 2022.

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92 - Abril/2022 - Expectativa de obras de Serra a João Neiva até fim do ano

Eco101 diz que pode começar obras da Serra a João Neiva até dezembro

93 - Maio/2022 - TCU prorroga prazo até setembro

Prazo para acertar irregularidades é prorrogado pela Corte de Contas.

94 - Junho/2022 - Governo admite aceitar devolução da concessão

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, diz que aceita devolução se Eco101 apresentar proposta.

95 - Junho/2022 - Irregularidades encontradas pelo TCU

As principais irregularidades são por obras não executadas. Mudanças impactam pedágio.
Obras na Contorno do Mestre Alvaro, Serra
Obras no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

96 - Junho/2022 - Eco 101 descarta devolver concessão

Luiz Alberto Lodi, diretor de concessões da EcoRodovias, descarta entrega da concessão.

97 - Junho/2022 - Perda de tráfego

Eco101 relata que postergação em licenciamento e não duplicação levou à perda de 15% a 25% de tráfego da rodovia

98 - Junho/2022 - Pedágio seria maior

Eco101 relata a parlamentares que, sem atraso no licenciamento, pedágio seria 24% superior ao atual

99 - Julho/2022 - Supercontorno no Norte

Um supercontorno, com cerca de 140 quilômetros de extensão é proposta para o trecho entre Linhares e Sooretama.

100 - Junho/2022 - Investimento supera pedágio

Eco101 investiu, em nove anos, R$ 2,3 bilhões e arrecadou com pedágio R$ 1,7 bilhão até março/2022.

101 - Julho/2022 - Eco101 desiste da concessão

Nove anos após assinar o contrato de duplicação da BR 101, a Eco101 comunicou no dia 15 que vai devolver a concessão.

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