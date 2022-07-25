Trecho duplicado na BR 101 Sul Crédito: Vitor Bermudes / Mosaico Imagem

O fato acontece quando foram duplicados, até o momento, 53,4 quilômetros. O total equivale a cerca de 13% do previsto em contrato até o 10º ano da concessão.

Your browser does not support the audio element. Alguns dos - 101 problemas da duplicação da BR 101 no ES; concessão foi devolvida

Um projeto cuja história das dificuldades começou muito antes da assinatura do contrato. Por mais de uma década, várias propostas de projetos foram discutidas e adiadas.

Houve problemas já no lançamento do edital, em 2011, adiado para ajustes nas regras. Depois vieram brigas judiciais entre os concorrentes. O contrato acabou sendo assinado em 2013, quando o cenário econômico era mais complicado.

Quatro anos após a assinatura do contrato, a empresa alegou não ter como cumprir o principal objetivo dele: ampliar a BR 101 no Estado, de Norte a Sul. Dentre os problemas apontados pela Eco101, estava a demora na obtenção das licenças ambientais, as dificuldades para desapropriar/desocupar a faixa de domínio e a redução do volume de tráfego - a fonte das receitas.

De acordo com o contrato, no primeiro ano a empresa teria que fazer obras de recuperação, sinalização e manutenção em toda a rodovia. Logo depois começariam as obras de duplicação. O previsto era que cerca de metade da rodovia estaria duplicada até o sexto ano da concessão (maio/2019), o que equivale a 177,7 quilômetros.

Outros 208,20 quilômetros deveriam ser feitos até o décimo ano da concessão (maio/2023), e, por último, os 34,3 quilômetros finais, que seriam feitos até o 23º ano da concessão (maio/2036). Até maio deste ano - nono ano da concessão - foram duplicados 53,4 quilômetros, cerca de 13% do previsto até o décimo ano. Foram construídos ainda 9 viadutos e 19 passarelas. E neste mês, a Eco101 desistiu da concessão e ingressou com um processo de “devolução amigável” junto à ANTT.

O VAI E VEM DE DIFICULDADES

Confira abaixo os 101 problemas que afetaram a concessão desde a apresentação do projeto de duplicação da rodovia:

1 - Maio/2010 - Projeto não inclui a Reserva Biológica de Sooretama

Na audiência pública de apresentação do projeto da rodovia, um representante da Reserva Biológica de Sooretama destaca que a rodovia corta a Rebio e que não foi citada no estudo. E questiona se o projeto conta com a anuência do ICMBio. Fato que acabou paralisando, nos anos seguintes, o licenciamento ambiental do trecho norte da BR 101.

2 - Maio/2010 - ANTT anuncia leilão

No final do mês, a ANTT anuncia que fará em setembro do mesmo ano o leilão da BR 101 no Estado.

3 - Abril/2011 - Iniciado o licenciamento ambiental do trecho sul

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) inicia o processo de licenciamento ambiental do trecho sul da BR 101, junto ao Ibama. Em agosto do mesmo ano, o Ibama emitiu o Termo de Referência definitivo.

Trecho da BR 101 entre Guarapari e Anchieta durante obras de duplicação Crédito: Mosaico Imagem

4 - Setembro/2011 - Lançamento do edital de concessão da BR 101

ANTT lança o edital de concessão da BR 101 no Estado. O leilão estava previsto para 17 de novembro. Acabou sendo suspenso e adiado para janeiro do ano seguinte (2012).

5 - Janeiro/2012 - EcoRodovias vence leilão

O Consórcio Rodovia da Vitória (EcoRodovias e SBS Engenharia e Construções) venceu o leilão. A tarifa de pedágio é de R$ 0,03391 por km, com um deságio de 45,63%. Foi anunciado que a assinatura do contrato seria no dia 5 de julho de 2012.

6 - Março/2012 - Começam as disputas

O segundo colocado no leilão, o Consórcio Rodovia Capixaba - formado por seis grupos empresariais capixabas - entra com recursos, que vão se converter em ações na Justiça Federal. Apontam irregularidades no plano de negócios apresentado pelo vencedor do leilão, a EcoRodovias.

7 - Maio/2012 - Assinatura do contrato postergada

Assinatura do contrato, prevista para 5 de julho, é empurrada para o dia 17 e, depois, para o dia 26.

8 - Julho/2012 - Justiça suspende contrato

Decisão da Justiça Federal suspende a assinatura do contrato.

9 - Dezembro/2012 - Ainda sem licenciamento ambiental

DNIT entrega a primeira versão do estudo de impacto ambiental, o EIA/RIMA, para a duplicação do trecho sul da BR 101, aceita pelo Ibama em março/2013.

10 - Abril/2013 - Contrato é assinado

Justiça libera e contrato é assinado. Mas continua a briga judicial entre o primeiro e o segundo colocados no leilão.

11 - Abril/2013 - Contorno do Mestre Álvaro não ficou pronto

O contrato assinado considera que o Contorno do Mestre Álvaro estaria pronto até o final do 5º ano de concessão, cuja principal função era eliminar o tráfego urbano da Serra. O que não aconteceu.

12 - Maio/2013 - Concessionária assume licenciamento no Ibama

A Eco101 assume o processo de licenciamento ambiental junto ao Ibama para a duplicação do trecho sul, que vai de Viana a Mimoso do Sul.

13 - Julho/2013 - Consórcios que disputaram leilão se unem

É assim que seis grupos de empresas capixabas, que não venceram a licitação, entram para a concessão. É criada a empresa Centauros, formada por: Coimex, Águia Branca, A. Madeira, Urbesa/Arariboia, Tervap e Contek. O controle acionário fica com a EcoRodovias. Nada mais se fala sobre as irregularidades questionadas na Justiça Federal.

Felino atropelado em trecho norte da BR 101 Crédito: Leonardo Merçon / Últimos Refúgios

14 - Abril/2014 - Começa licenciamento ambiental trecho norte

Um ano após assinatura do contrato, concessionária dá início ao licenciamento ambiental do trecho norte da rodovia, que vai Serra a Pedro Canário.

15 - Maio/2014 - Pedágio começa a ser cobrado

Começa a cobrança de pedágio nas sete praças da BR 101 no Estado. O valor inicial passou por dois reajustes

16 - Junho/2014 - Problemas em projetos

Eco101 relata problemas com rede de gás da Petrobras e com autorização de obras em municípios, com mudanças em projetos.

17 - Julho/2014 - Audiência pública para trecho sul

É realizada audiência pública para a duplicação do trecho sul da BR 101, como uma das etapas do licenciamento ambiental. Ibama pede mais informações para licenciamento do trecho norte.

18 - Dezembro/2014 - Assinado contrato do Contorno do Mestre Álvaro

É assinado o contrato para as obras do Contorno do Mestre Álvaro, cuja construção demorou devido aos sucessivos atrasos e irregularidades encontrados pelo TCU, que barrou o projeto.

19 - Março/2015 - Projeto incompleto para trecho sul

A concessionária entrega complementações do projeto de licenciamento, solicitadas pelo Ibama, que foram consideradas insuficientes.

20 - Abril/2015 - Eco101 reclama de prejuízos por ausência do Contorno do Mestre Álvaro

A concessionária solicita para a ANTT reequilíbrio alegando que a não execução do Contorno do Mestre Álvaro acarreta mais custos, pois o trecho em operação na Serra é superior em 13,7 km do que o contorno, atravessando vias urbanas.

21 - Junho/2015 - Ibama reclama de atrasos na entrega de documentos

Ibama informa que solicitou quatro vezes ao empreendedor a solução de pendências no Plano de Trabalho para o levantamento de fauna, problema sanado no mês seguinte.

22 - Setembro/2015 - Criada a Comissão de Fiscalização Externa do Contrato da BR 101

Parlamentares federais criam comissão para acompanhar e fiscalizar os planos de trabalho, as obras realizadas, as intervenções futuras, os investimentos, as obrigações e os direitos adquiridos pela concessionária.

23 - Outubro/2015 - Sai licença prévia para a obra no trecho sul

O Ibama emitiu a Licença Prévia (LP) 520/2015 para o trecho sul da BR 101. Mas obras ainda não podem ser feitas

Opções de trajetos para obras do Contorno de Linhares e Sooretama Crédito: Arte: Geraldo Neto

24 - Janeiro/ 2016 - Ibama recusa estudo do trecho norte

A concessionária protocolou a primeira versão do estudo de impacto ambiental, o EIA/RIMA, recusada pelo Ibama, para o trecho norte.

25 - Março/2016 - Ibama reclama de falta informação

Eco101 apresentou o Projeto Básico Ambiental (PBA) e o Projeto de Inventário Florestal para o Contorno de Iconha, mas o Ibama reclama de falta de informações.

26 - Março/2016 - TCU é acionado para investigar contrato da BR 101

Comissão Externa solicita ao TCU fiscalização no contrato de concessão da BR 101.

27 - Julho/2016 - Sai a primeira licença ambiental para trecho sul

Três anos após a assinatura do contrato, Ibama emitiu a Licença de Instalação autorizando as obras do Contorno de Iconha e entre os municípios de Viana e Mimoso do Sul.

28 - Julho/2016 - Licenciamento do Trecho Norte a passos lentos

Eco101 entrega segunda versão dos estudos de impacto ambiental, o EIA/Rima. Ibama pede novas complementações.

29 - Novembro/2016 - Eco 101 propõe terceiras faixas ao invés de duplicação

A Eco101 apresenta estudo para a ANTT, com terceiras faixas em pontos críticos substituindo duplicação da BR 101.

30 - Fevereiro/2017 - Demora de quase um ano para entregar dados ao Ibama

Concessionária entrega ao Ibama as complementações ao estudo de impacto ambiental que tinha sido solicitado em julho de 2016

31 - Março/ 2017 - Relatório do TCU aponta irregularidades

TCU constatou indícios de irregularidades no andamento das obras da BR 101. Aponta que a tarifa básica de pedágio calculada pela ANTT se mostra “superestimada” e que não foram efetuados os ajustes no cronograma de obras.

32 - MPF quer recálculo dos pedágios

MPF-ES recomendou à ANTT determinar que a Eco101 recalcule o valor dos pedágios cobrados na estrada.

33 - Março de 2017 - Aplicadas 1.716 notificações contra Eco101

Em menos de quatro anos de concessão, ANTT aplicou 1.716 notificações à Eco101. Elas somam R$ 32 milhões.

34 - Março/2017 - Eco101 admite atraso em obras

Em audiência da Comissão de Fiscalização Externa do Contrato da BR 101, a Eco101 admite atrasos nas obras e diz que entregou para a ANTT um novo plano de trabalho para duplicação.

35 - Maio/2017 - TCU determina revisão do pedágio

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que a ANTT revise o valor do pedágio cobrado na BR 101.

36 - Junho/2017 - ANTT recusa mudanças no contrato

As propostas da Eco101 de construção de terceiras faixas e novos contornos como alternativa à duplicação são recusadas pela ANTT.

37 - Julho/2017 - Eco diz que não tem como cumprir obras previstas

Eco101 diz que não fará a duplicação da rodovia como previsto no contrato. Alega dificuldades financeiras, problemas com licenciamento ambiental e desapropriações da faixa de domínio.

38 - Julho/2017 - Proprietários questionam desapropriação

Proprietários de terrenos ao longo do trecho sul da BR 101 alegam que a Eco101 busca desapropriar terras sem oferecer indenizações.

39 - Julho/2017 - MPF apura irregularidades da Eco101

Um inquérito civil do Ministério Público Federal (MPF) apura descumprimento do contrato de concessão da BR 101.

Projeto de contorno em Fundão, na BR-101 Norte Crédito: Arte: Geraldo Neto

40 - Agosto/2017 - Eco101 ameaça devolver concessão

Informação surge em reunião no Dnit, com Ministério dos Transportes, ANTT e parlamentares.

41 - Agosto/2017 - Indenização de R$ 10 milhões para usuários da BR 101

Ação civil pública do MPF, por descumprimento de contrato, pede indenização de R$ 10 milhões, com valor deduzido no pedágio.

42 - Agosto/2017 - “Puxadinho” de obras

A Gazeta consegue acesso a projeto da Eco101, que propôs uma espécie de “puxadinho”: em vez dos 460 quilômetros de via ampliada, queria fazer terceiras faixas, que juntas vão totalizar 12% da obra original.

43 - Agosto/2017 - Três trechos deveriam ser duplicados por gatilho de contrato

44 - Setembro/2017 - ANTT cobra cumprimento de obras

ANTT, após pressão de parlamentares e governo estadual, cobra cumprimento do contrato, e Eco101 diz que vai retomar obras, mas sem apresentar novo cronograma

45 - Setembro/2017 - ANTT rejeita “puxadinho de obras”

A ANTT rejeita proposta da Eco101, que substitui a duplicação por terceiras faixas, uma espécie de “puxadinho”.

46 - Setembro/2017 - Sem pagar pedágio

Advogado e magistrado conseguem na Justiça o direito de não pagar pedágio na BR 101, em nenhuma das praças.

47 - Outubro/2017 - Obras retomadas

Após meses de paralisação, Eco101 informa que as obras vão ser retomadas e que iniciaria o trecho entre Viana e Guarapari.

48 - Dezembro/2017 - Donos capixabas da Eco101 deixam concessão

Projeto de contorno em Ibiraçu na BR 101 Norte Crédito: Arte: Geraldo Neto

49 - Janeiro/2018 - Polêmica dos radares

Os mais de 40 radares que existiam na BR 101, quando administrada pelo Dnit, foram retirados. A ANTT manteve apenas 20.

50 - Maio/2018 - Eco anuncia obras no trecho sul

Com dois anos de atraso, a Eco101 anuncia que fará a duplicação do trecho entre Viana e Guarapari.

51 - Maio/2018 - MPF questiona valor de radares

O MPF-ES diz que valores propostos pela Eco101, de R$ 287 milhões para radares, são superestimados e vão aumentar pedágio.

52 - Maio/2018 - TCU diz que pedágio deve reduzir

Em nova decisão, TCU reafirma que pedágio deve ser reduzido em decorrência da não execução de obras até o quinto ano da concessão.

53 - Junho/2018 - Tarifa de pedágio reduz

ANTT reduz pedágio de R$ 0,10 a R$ 0,30 por “desconto de reequilíbrio”.

54 - Julho/2018 - Obras atrasadas

Previstas para outubro/2017, obras do Contorno de Iconha e trechos de João Neiva, Ibiraçu e Anchieta atrasaram.

55 - Junho/2018 - Acórdão do TCU reafirma irregularidades na concessão

Em novo acórdão, TCU reafirma que há irregularidades no contrato e que pedágio deve ser reduzida por obras não feitas.

56 - Obras entregues

Após vários atrasos, três pequenos trechos tiveram duplicação concluída: João Neiva (2,5 km), Ibiraçu (4,5 km) e Anchieta, onde, dos 7,4 km prometidos, a Eco entregou 2,5 km devido a impasses nas desapropriações.

57 - Fevereiro/2019 - Assembleia Legislativa cria Comissão de Fiscalização do contrato

Foi criada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo uma comissão para fiscalizar contrato de concessão da BR 101.

58 - Março/2019 - Contorno de Iconha fica pronto

Após mais de dois anos de atrasos, o Contorno de Iconha , com 7,84 quilômetros , é entregue.

59 - Abril/2019 - Polícia Federal investiga concessionárias

A sede da Eco101 foi alvo de três mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal, na Operação Infinita Highway, que apura o superfaturamento das tarifas de pedágios em rodovias concedidas nos Estados de Goiás, Bahia e Espírito Santo.

60 - Abril/2019 - Eco pede novo cronograma de obras

Eco101 propõe à ANTT uma revisão do cronograma de obras e investimentos na BR 101.

BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini - 03/05/2019

61 - Abril/2019 - Obras do Contorno do Mestre Álvaro retomadas

Paralisadas várias vezes, as obras do Contorno do Mestre Álvaro são retomadas. Pelo contrato, elas estariam concluídas em 2012.

62 - Maio/2019 - Licenciamento para trecho norte é negado

O licenciamento ambiental para trecho da Serra a Pedro Canário foi negado pelo ICMBio por afetar Reserva de Sooretama.

63 - Maio/2019 - Eco diz que contorno pode ser solução para Sooretama

Eco101 propõe contornos à Reserva de Sooretama, mas a ANTT considera sugestão “bastante ilógica”, por aumentar o pedágio.

64 - Maio/2019 - Nem 8% da rodovia duplicado

O trecho duplicado da BR 101 é de 15,5 quilômetros. Não chega a 8% do que está previsto no contrato, segundo a ANTT.

65 - Maio/2019 - Eco101 quer duplicar 30 km por ano

Eco101 apresenta promessa de duplicar 30 km por ano até o final da concessão, como proposta à ANTT para mudar o cronograma de obras

66 - Maio/2019 - OAB pede suspensão pedágio

A Justiça Federal suspendeu o reajuste na tarifa de pedágio por descumprimento do cronograma de duplicação da rodovia.

67 - Maio/2019 - Eco101 acumula mais de R$ 375,18 milhões em multas

ANTT aplica mais de 10 mil notificações à Eco101 desde o início da concessão, com 259 multas que somam R$ 375,18 milhões.

68 - Julho/2019 - Justiça Federal adia aumento de pedágio

O aumento do pedágio foi novamente adiado pela Justiça Federal, em ação da OAB-ES.

69 - Agosto/2019 - ANTT diz que vai reduzir pedágio

ANTT decide reduzir pedágio após reequilíbrio.

70 - Agosto/2019 - Impasse em licenciamento de trecho norte

Impasse sobre licenciamento do trecho norte permanece, mas Ibama antecipa análises para acelerar processo de licenciamento.

71 - Setembro/2019 - Com atraso, trecho entre Viana e Guarapari é entregue

72 - Junho/2020 - Pandemia atrasa obras

73 - Junho/2020 - ANTT sugere excluir duplicação em trecho da Rebio de Sooretama

Para viabilizar a duplicação do trecho norte, ANTT analisa exclusão dos 25 km que percorrem a Reserva de Sooretama.

74 - Junho/2020 - MPF pede explicações sobre redução de obras

75 - Julho/2020 - Ibama descarta duplicação em trecho da Reserva de Sooretama

76 - Agosto/2020 - Eco101 retoma duplicação entre Guarapari e Anchieta

77 - Setembro/2020 - Segundo trecho entre Viana e Guarapari é entregue

78 - Setembro/2020 - ANTT promete resolver impasse na duplicação de trecho norte

79 - Setembro/2020 - Reajuste do pedágio é adiado

80 - Dezembro/2020 - Novo atraso nas obras

81 - Maio/2021 - Proposta de suspender duplicação em 6 cidades

82 - Maio/2021 - MPF-ES dá prazo para Ibama analisar licenciamento

83 - Julho/2021 - Trecho entregue após 3 anos de atraso

84 - Julho/2021 - MPF critica demora em impasse na duplicação

85 - Julho/2021 - Moradores pedem mudança em projeto de obras

86 - Agosto/2021 - Ibama diz que vai autorizar obras em parte do trecho norte

Ibama diz que obras serão suspensas no trecho da Reserva de Sooretama.

87 - Setembro/2021 - Plenário do TCU mantém decisão sobre irregularidades

TCU confirma as irregularidades em contrato e pede mudanças no cálculo do pedágio.

88 - Outubro/2021 - Eco101: obras no Norte

89 - Março/2022 - TCU dá prazo para ANTT promover acertos em contrato

A corte de Contas estabelece o primeiro prazo para que a ANTT acerte as irregularidades em contrato.

90 - Abril/2022 - Contornos no trecho norte

91 - Abril/2022 - Eco101: novo cronograma de obras de 2022

92 - Abril/2022 - Expectativa de obras de Serra a João Neiva até fim do ano

93 - Maio/2022 - TCU prorroga prazo até setembro

Prazo para acertar irregularidades é prorrogado pela Corte de Contas.

94 - Junho/2022 - Governo admite aceitar devolução da concessão

95 - Junho/2022 - Irregularidades encontradas pelo TCU

As principais irregularidades são por obras não executadas. Mudanças impactam pedágio

Obras no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

96 - Junho/2022 - Eco 101 descarta devolver concessão

97 - Junho/2022 - Perda de tráfego

Eco101 relata que postergação em licenciamento e não duplicação levou à perda de 15% a 25% de tráfego da rodovia

98 - Junho/2022 - Pedágio seria maior

Eco101 relata a parlamentares que, sem atraso no licenciamento, pedágio seria 24% superior ao atual

99 - Julho/2022 - Supercontorno no Norte

100 - Junho/2022 - Investimento supera pedágio

Eco101 investiu, em nove anos, R$ 2,3 bilhões e arrecadou com pedágio R$ 1,7 bilhão até março/2022.

101 - Julho/2022 - Eco101 desiste da concessão