Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fim da concessão

Uma solução rápida para a concessão da BR 101

A reunião que será realizada na semana que vem entre o governador e parlamentares com o Ministério da Infraestrutura e a ANTT pode vir a se tornar o ponto de partida para encaminhar uma solução rápida e eficaz para o problema

Públicado em 

22 jul 2022 às 02:00
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

Não há só culpados ou só inocentes no episódio que culminou com o pedido da Eco101 de extinção amigável do contrato de concessão que mantém com o governo federal desde 2013 para duplicação da BR 101. Sobram razões nos indignados com o atraso na execução das obras de duplicação da rodovia, assim como não faltam razões à empresa que se queixa das dificuldades para obtenção dos licenciamentos ambientais e da demora nos processos de desapropriações e desocupações da faixa de domínio.
Há ainda a decisão do TCU de exigir alterações no contrato de concessão e nos valores cobrados nos postos de pedágio. São essas razões que levaram aos impasses e à insegurança jurídica no contrato da BR 101, assim como acontece em muitos outros contratos de concessões firmados entre os poderes públicos brasileiros e a iniciativa privada.
É uma pena que seja assim já que o investimento privado é o caminho capaz de viabilizar as obras de infraestrutura tão necessárias ao desenvolvimento de um país no qual os recursos públicos não são suficientes para atender a todas as necessidades. As concessões, quando bem concebidas, bem contratadas e bem administradas e fiscalizadas, possibilitam as obras e serviços que geram progresso, trabalho, renda e abrem novas oportunidades para a atividade econômica.

Veja Também

BR 101: reunião de Casagrande em Brasília fica para semana que vem

OAB pede suspensão da cobrança de pedágio na BR 101 no ES

BR 101: nova concessão exigirá contrato moderno para atrair investidor

No caso específico do Espírito Santo, que tem um grande potencial logístico pela sua privilegiada posição geográfica, os investimentos em infraestrutura – entre os quais estão os nas rodovias – são essenciais para ampliar a competitividade do Estado nos cenários nacional e internacional. A BR 101, que corta o Estado de norte a sul – assim como a BR 262 que liga o nosso litoral com Minas e o Centro-Oeste – é um vetor de irradiação de desenvolvimento que tem potencial para alavancar, em seu entorno, inúmeros outros investimentos de grande impacto econômico.
Por isso, a rescisão do contrato de concessão da Eco101 deve ser lamentada por todos os capixabas que sonham e lutam pelo progresso do Espírito Santo. Mais do que dedicar empenho em condenar a Eco101 pela “traição”, como disse o presidente do Sindicato de Transporte de Cargas e Logística, ou exigir a devolução do valor pago como pedágio, como chegou a defender um deputado, vale reunir os esforços das classes política – aí incluídos o governo do Estado e os parlamentares – e empresarial junto aos órgãos responsáveis para encontrar uma solução que possibilite a relicitação da concessão e a rápida contratação da nova empresa que assumirá as obras.
Felizmente, parece ser essa a intenção de lideranças capixabas expressivas como o governador do Estado, boa parte dos integrantes da bancada federal e os dirigentes das federações da indústria e do comércio que anunciam a disposição de unir esforços em uma ação organizada com o propósito de reduzir os prejuízos causados pelo rompimento do atual contrato de concessão.
A reunião que será realizada na semana que vem entre o governador e parlamentares com o Ministério da Infraestrutura e a Agência Nacional de Transportes Terrestres pode vir a se tornar o ponto de partida para encaminhar uma solução rápida e eficaz para o problema.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

Tópicos Relacionados

BR 101 Eco101 ANTT Governo do ES Infraestrutura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados