BR 101 corta a Reserva de Sooretama Crédito: TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. BR 101: impasse sobre reserva em Sooretama deve acabar até o fim do ano

Pedro Canário. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) espera resolver até o fim do ano o impasse que envolve a Reserva Biológica de Sooretama (Rebio) e a duplicação do trecho Norte da BR 101  entre os municípios de Serra

Em coletiva de imprensa durante a cerimônia de entrega da duplicação no trecho entre Viana e Guarapari nesta terça-feira (15) , o diretor da ANTT, Alexandre Porto, explicou que o impasse sobre a obra no trecho Norte é discutido entre a agência e os técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) e do Ministério da Infraestrutura (Minfra).

Em julho deste ano, o Ibama informou que os cerca de 23 quilômetros da BR 101 que cortam a Reserva Biológica não vão ser duplicados. À época, o diretor de licenciamento ambiental do órgão, Jônatas Souza Trindade, disse, no entanto, que a ampliação do restante do Trecho Norte seria analisada.

"Essa questão ambiental é complicada. Temos procurado realmente destravar para que os licenciamentos aconteçam o mais rápido possível. Dependemos muito dessas tratativas com o Ibama, mas estamos esperançosos de que até o final do ano possamos resolver essa questão do licenciamento ambiental" Alexandre Porto - Diretor da ANTT

Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Alexandre Porto Crédito: Vitor Jubini

ALTERNATIVAS

A concessionária Eco101  que administra a BR 101 e é responsável pela duplicação da rodovia  já havia apresentado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a sugestão de um contorno fora da reserva. No segundo semestre do ano passado a proposta foi considerada bastante ilógica porque resultaria em aumento de pedágio.

Foram entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e à ANTT seis alternativas, duas delas mudam o traçado original da rodovia dando a volta na área verde ou pelo lado do litoral, ou contornando pelo lado do continente, sendo este último o maior percurso.

O menor deles, segundo a empresa, aumentaria o trajeto da viagem em 60 quilômetros. Há ainda alternativas de um elevado ou de fazer a duplicação de um lado, ou de outro da rodovia.

Questionado sobre a exclusão do trecho da reserva de Sooretama no processo de concessão, Alexandre Porto respondeu que a ANTT espera que o Ibama apresente uma alternativa que contemple obras em todo o percurso. Ele complementou dizendo que a construção do contorno também é uma possibilidade analisada.

DUPLICAÇÃO

O diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Alexandre Porto, esteve no Espírito Santo para participar da entrega de 9 km de duplicação da BR 101 no trecho que liga Viana a Guarapari (km 308 ao km 323) e de dois viadutos: um em Amarelos, no km 321, e outro no trevo de Guarapari, no km 335.

O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura (Minfra), Marcelo Sampaio, também representou o governo federal no evento. O governador Renato Casagrande (PSB), secretários de Estado, deputados e autoridades da região também acompanharam a entrega das obras.

"A gente começa agora a desfrutar da duplicação. Mais alguns quilômetros e teremos a duplicação completa de um trecho importante entre Viana e Guarapari. Devido ao fluxo da BR, do turismo, de quem vai para as praias no litoral sul e para o Rio de Janeiro, vamos torcer que esta duplicação fique pronta ainda este ano", disse o governador.