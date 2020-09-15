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Duplicação da rodovia

BR 101: impasse sobre reserva em Sooretama deve acabar até o fim do ano

Impasse sobre o que fazer com relação aos 23 quilômetros da BR 101 que cortam a Reserva Biológica de Sooretama, no Norte do Estado, é discutido entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e técnicos do Ibama e do Ministério da Infraestrutura

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 17:40
BR 101 corta a Reserva de Sooretama
BR 101 corta a Reserva de Sooretama Crédito: TV Gazeta
BR 101: impasse sobre reserva em Sooretama deve acabar até o fim do ano
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) espera resolver até o fim do ano o impasse que envolve a Reserva Biológica de Sooretama (Rebio) e a duplicação do trecho Norte da BR 101  entre os municípios de Serra Pedro Canário.
Em coletiva de imprensa durante a cerimônia de entrega da duplicação no trecho entre Viana e Guarapari nesta terça-feira (15), o diretor da ANTT, Alexandre Porto, explicou que o impasse sobre a obra no trecho Norte é discutido entre a agência e os técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) e do Ministério da Infraestrutura (Minfra).
Em julho deste ano, o Ibama informou que os cerca de 23 quilômetros da BR 101 que cortam a Reserva Biológica não vão ser duplicados. À época, o diretor de licenciamento ambiental do órgão, Jônatas Souza Trindade, disse, no entanto, que a ampliação do restante do Trecho Norte seria analisada.
"Essa questão ambiental é complicada. Temos procurado realmente destravar para que os licenciamentos aconteçam o mais rápido possível. Dependemos muito dessas tratativas com o Ibama, mas estamos esperançosos de que até o final do ano possamos resolver essa questão do licenciamento ambiental"
Alexandre Porto - Diretor da ANTT
Duplicação da BR-101/ES/BA (Trecho Viana a Guarapari) e entrega dos viadutos de Amarelos (321) e Guarapari (335)
Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Alexandre Porto Crédito: Vitor Jubini

ALTERNATIVAS

A concessionária Eco101  que administra a BR 101  e é responsável pela duplicação da rodovia  já havia apresentado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a sugestão de um contorno fora da reserva. No segundo semestre do ano passado a proposta foi considerada bastante ilógica porque resultaria em aumento de pedágio.
Foram entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e à ANTT seis alternativas, duas delas mudam o traçado original da rodovia dando a volta na área verde ou pelo lado do litoral, ou contornando pelo lado do continente, sendo este último o maior percurso.
O menor deles, segundo a empresa, aumentaria o trajeto da viagem em 60 quilômetros. Há ainda alternativas de um elevado ou de fazer a duplicação de um lado, ou de outro da rodovia.
Questionado sobre a exclusão do trecho da reserva de Sooretama no processo de concessão, Alexandre Porto respondeu que a ANTT espera que o Ibama apresente uma alternativa que contemple obras em todo o percurso. Ele complementou dizendo que a construção do contorno também é uma possibilidade analisada.

DUPLICAÇÃO

O diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Alexandre Porto, esteve no Espírito Santo para participar da entrega de 9 km de duplicação da BR 101 no trecho que liga Viana a Guarapari (km 308 ao km 323) e de dois viadutos: um em Amarelos, no km 321, e outro no trevo de Guarapari, no km 335.
O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura (Minfra), Marcelo Sampaio, também representou o governo federal no evento. O governador Renato Casagrande (PSB), secretários de Estado, deputados e autoridades da região também acompanharam a entrega das obras.
"A gente começa agora a desfrutar da duplicação. Mais alguns quilômetros e teremos a duplicação completa de um trecho importante entre Viana e Guarapari. Devido ao fluxo da BR, do turismo, de quem vai para as praias no litoral sul e para o Rio de Janeiro, vamos torcer que esta duplicação fique pronta ainda este ano", disse o governador.
O novo trecho duplicado fica entre os quilômetros 314 e 323, e os viadutos localizados no trevo de Guarapari e no distrito de Amarelos.  A Eco101, concessionária que administra a via, informou que 30 km serão duplicados. Somados aos 15 km entregues entre setembro e outubro do ano passado, a entrega desta terça-feira corresponde a 24 km concluídos. A expectativa é de que o restante da obra seja finalizado até o fim deste ano.

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