Lutar em Brasília pela BR 101 é agora a batalha mais importante dos políticos do ES

Trecho Norte da BR 101 no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Não é exagero exigir essa mobilização dos representantes eleitos, com o envolvimento da sociedade civil organizada. A BR 101 precisa ser a maior bandeira do Estado neste momento. A modernização da rodovia tem um aspecto civilizatório por tudo aquilo que ela envolve. O Espírito Santo está estrategicamente localizado no mapa brasileiro, mas ainda continua aquém de seu potencial logístico pela debilidade de sua malha viária. Com infraestrutura de qualidade, os investimentos chegam.

Enquanto a BR 101 não deslancha, são empregos que deixam de ser criados, é riqueza que deixa de ser gerada.

Ao mesmo tempo, uma rodovia duplicada e com a manutenção em dia protege vidas. De acordo com dados do Anuário 2021 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR 101 registrou no ano passado 1.746 acidentes em seu trecho capixaba, que tem aproximadamente 460 quilômetros de extensão. É uma tragédia não só pelas mortes, mas pelos sobreviventes com ferimentos graves, com sequelas físicas e psicológicas.

É esse contexto que faz o destino da BR 101 se confundir com o próprio destino do Espírito Santo. Não há futuro com uma rodovia ultrapassada, com perigos a cada curva. Já está definido que não cabe ao Estado brasileiro a execução de obras dessa dimensão, a concessão à iniciativa privada continua sendo a saída mais lógica e racional, mas o país ainda falha demais na elaboração dos seus contratos. É esse o cerne da ineficiência registrada na, por ora, finada concessão pela Eco101.

As autoridades capixabas devem se sentar à mesa e discutir as alternativas, inclusive a própria renegociação com a Ecorodovias deve estar entre as possibilidades. A realização de um novo leilão precisa de celeridade, mas não em um nível que prejudique a confecção de um contrato bem elaborado, sem brechas para cronogramas elásticos demais. E o próprio governo federal precisa ser cobrado a estabelecer parâmetros de licenciamento ambiental mais racionais.